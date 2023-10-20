«Классные специалисты идут туда, где чувствуют себя нужными, а не просто хорошо платят»: почему в стране возник острый дефицит людей

Таким, как Алина, скрипя зубами, завидуют те, кто каждый день ходит на работу, но делает это уже словно из последних сил. И в их голове всё чаще звучит модное нынче слово «выгорание».

— Я заколебалась работать. Я кроме работы ничего не вижу. Вот я сейчас семидневку рабочую отработаю завтра, и у меня будет только один выходной, — сетует другой работник офисного стула и стола Мария. — Когда постоянно на работе, то нет даже времени на то, чтобы потратить эти заработанные деньги. Но если я вообще не буду работать, то я вообще ничего не заработаю. Замкнутый круг. Я упахиваюсь, чтобы заработать себе на квартиру и чтобы на жизнь еще хватило. Не будешь работать — не будет тебе ни квартиры, ни духов, ни лосося по акции в «Самокате».