Не понимают, что попались на удочку: популярный «тест с кофейной чашкой» при приеме на работу

Странный тест при приеме на работу

Руководители компаний всё чаще применяют при приеме на работу тестирование по кофейной чашке, чтобы понять, подходит ли кандидат на должность.

Встречая в офисе пришедшего на собеседование человека, работодатель проводит его мимо корпоративной кухни, где предлагает налить ему чашку кофе или чая. Обычно соискатели не отказываются и не понимают, что уже попались на удочку.