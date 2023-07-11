Владимир Путин назначил главного пристава по Новосибирской области

Сергея Неведомского назначили руководителем Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. До этого исполнял обязанности руководителя управления.
— Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о назначении на должность руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — главного судебного пристава Новосибирской области Сергея Неведомского, — сообщили на сайте ГУФССП по региону 11 июля.
Сергей Неведомский начал работу в 2000 году в должности судебного пристава-исполнителя в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.
С 2013 года Сергей Неведомский был заместителем руководителя Управления ФССП России по Красноярскому краю, с 2019 года возглавлял УФССП по Пермскому краю. Незадолго до этого, как писали наши коллеги из 59.RU, прежнего руководителя пермского управления Игоря Кожевникова задержали по подозрению в получении взяток.
С 9 января 2023 года Неведомского назначили врио руководителя Главного управления по Новосибирской области.
Вчера, 10 июля, стало известно, что управление Следственного комитета возглавил генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалёв. Мы писали, что о нем известно.