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Владимир Путин назначил главного пристава по Новосибирской области

Руководителем стал Сергей Неведомский

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Сергей Неведомский работает в ГУ ФССП с 2000 года

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Сергея Неведомского назначили руководителем Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. До этого исполнял обязанности руководителя управления.

— Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о назначении на должность руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — главного судебного пристава Новосибирской области Сергея Неведомского, — сообщили на сайте ГУФССП по региону 11 июля.

Сергей Неведомский начал работу в 2000 году в должности судебного пристава-исполнителя в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.

С 2013 года Сергей Неведомский был заместителем руководителя Управления ФССП России по Красноярскому краю, с 2019 года возглавлял УФССП по Пермскому краю. Незадолго до этого, как писали наши коллеги из 59.RU, прежнего руководителя пермского управления Игоря Кожевникова задержали по подозрению в получении взяток.

С 9 января 2023 года Неведомского назначили врио руководителя Главного управления по Новосибирской области.

Вчера, 10 июля, стало известно, что управление Следственного комитета возглавил генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалёв. Мы писали, что о нем известно.

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