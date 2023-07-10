Генерал из Хабаровска стал главным следователем по Новосибирской области

О том, что главный следователь Хабаровска Евгений Долгалёв может возглавить новосибирское управление, редакция НГС сообщала в конце мая, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.



На сайте регионального следственного управления указано, что карьеру Долгалёв начал в 1992 году в должности следователя прокуратуры Октябрьского района Омска, затем в разное время был старшим помощником прокурора, заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел, начальником методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области. В 2007 году после образования Следственного комитета РФ Долгалёв был назначен первым заместителем руководителя следственного управления по Омской области. В 2012 году он перебрался в Алтайский край, где возглавил местных следователей. В 2018 году Евгений Долгалёв был назначен руководителем СУ СК РФ по Хабаровскому краю. В 2019 году в область его полномочий вошла и Еврейская автономная область.

