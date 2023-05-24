Генерала из Хабаровска ждут на должность главы СКР Новосибирской области

Сейчас Долгалёв возглавляет управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Следователю 55 лет, он имеет высшее юридическое образование Омского государственного университета.

По информации сайта хабаровского СУ СК, карьеру Долгалёв начал в 1992 году в должности следователя прокуратуры Октябрьского района Омска, затем в разное время был старшим помощником прокурора, заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел, начальником методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области.