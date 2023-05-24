Генерала из Хабаровска ждут на должность главы СКР Новосибирской области

Генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалёв с большой долей вероятности займет должность руководителя новосибирского управления Следственного комитета, сообщили НГС два независимых друг от друга источника в правоохранительных органах.
Сейчас Долгалёв возглавляет управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Следователю 55 лет, он имеет высшее юридическое образование Омского государственного университета.
По информации сайта хабаровского СУ СК, карьеру Долгалёв начал в 1992 году в должности следователя прокуратуры Октябрьского района Омска, затем в разное время был старшим помощником прокурора, заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел, начальником методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области.
В 2007 году после образования Следственного комитета РФ Долгалёв был назначен первым заместителем руководителя следственного управления по Омской области. В 2012 году он перебрался в Алтайский край, где возглавил местных следователей. В 2018 году Евгений Долгалёв был назначен руководителем СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
Сейчас обязанности руководителя новосибирского управления СК РФ исполняет Виталий Зарипов. Осенью прошлого года на него с критикой обрушился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Поводом для резкого разговора стали жалобы жителей в районе Хилокского рынка на беспредел со стороны мигрантов.