В России примут закон о частичной занятости. Зачем он нужен?

Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме попросил Госдуму в ближайшее время разработать и принять закон, регулирующий частичную занятость в России. Как объяснил президент, это необходимо для того, чтобы люди, получающие пособие по уходу за детьми-инвалидами, могли не терять его и имели стимул подрабатывать.
— Сегодня они (люди, которые ухаживают за детьми-инвалидами — прим.ред) имеют право на пособие только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода, — объяснил президент. — Даже при желании подработать — нельзя этого сделать, тогда потеряешь пособие. И нужно, безусловно, снять эти ограничения. А именно — сохранить пособие по уходу при частичной занятости таких граждан. А чтобы здесь не было разночтений — нужно закрепить понятие «частичная занятость» в законе. Я прошу парламент как можно быстрее принять соответствующие меры.
Путин также предложил выплачивать пособия единое детское пособие и пособие на ребенка до полутора лет в течение всего периода времени, на которое они назначены. Независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Сейчас при увеличении дохода пособие уменьшается, а когда доход превышает определенный уровень - выплаты прекращаются.
Владимир Путин прямо сейчас продолжает свое выступление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Мы следим за заявлениями президента в текстовой онлайн-трансляции.