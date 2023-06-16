В России примут закон о частичной занятости. Зачем он нужен?

— Сегодня они (люди, которые ухаживают за детьми-инвалидами — прим.ред) имеют право на пособие только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода, — объяснил президент. — Даже при желании подработать — нельзя этого сделать, тогда потеряешь пособие. И нужно, безусловно, снять эти ограничения. А именно — сохранить пособие по уходу при частичной занятости таких граждан. А чтобы здесь не было разночтений — нужно закрепить понятие «частичная занятость» в законе. Я прошу парламент как можно быстрее принять соответствующие меры.

