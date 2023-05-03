«Красиво нагрел почти на 500 тысяч долларов». Как новосибирцы выбивали деньги из бизнесмена Джорджа в лихие 90-е

Имя Натальи Ильиной давно известно в Новосибирске — она 10 лет управляла сетью ресторанов ГК «Септима» (La Maison, «Шемрок», сеть кофеен «Кофемолка»). В 2010 году ушла «в свободное плавание», открыв магазины Winx и Crocs в СТЦ «МЕГА». Сейчас она совладелица ресторана «Библиотека», ресторанный консультант. Но когда-то ее работа была совсем другой. О том, как начиналась ее карьера в лихие 90-е, читайте далее от первого лица.
Я работаю понемногу с 12 лет, когда на заводе бытовой химии собирала картонные коробки для упаковки продукции.
В 15 была санитаркой в травматологии 2-й больницы скорой помощи, где поняла, что не боюсь крови и даже могу ассистировать хирургу, когда он вправляет сломанную челюсть сильно избитому пациенту-бомжу. Так что по перевязкам и открытым ранам — это ко мне, поможем.
Я училась в институте связи, экономический факультет, группа «Внешнеэкономические связи». У нас было 16 часов английского в неделю, все шли домой, а наша группа Э-14 — на английский. Поэтому с 18 лет я начала работать переводчиком. Ездила в Грецию, Эмираты, Германию. Новый мир тогда открылся для меня — мало кто еще ездил за границу.
Как новосибирцев нагрели на «Марсах» и «Сникерсах»
Помню тот день, когда перешла языковой барьер: 3 декабря 1993 года мы встречали в аэропорту греко-ливанского бизнесмена, и я вдруг поняла, что английская речь льется из меня свободно. Потом этот бизнесмен красиво нагрел моих работодателей почти на
Произошло это благодаря наивности. Они наивно перечислили греко-ливанскому бизнесмену Джорджу деньги на закуп шоколадок «Марс», «Сникерс» и «Баунти», а также водки «Абсолют».
И далее все наши поездки к нему были попыткой вернуть эти деньги — сначала заказанным товаром, а потом хотя бы деньгами.
И вот тогда я поняла, что переводчиком мне работать нельзя — слишком охота вставить свои 5 копеек, а в переводе важна точность и беспристрастность. Настоящий переводчик — это проводник. А из меня, как «чужой», рвался переговорщик.
К примеру, Джордж говорит моим ребятам: «Всё будет через 2 дня (неделю, две недели)». А я перевожу им это и добавляю: «Ни фига не будет через 2 дня, вы что, не видите, что он врет?!»
В общем, деньги он в итоге отдал. В 1996-м. Несколькими свежими автомобилями BMW и Mercedes, которые ребята через Иран перегнали в Россию и таки вернули свои денежки. А мне эта история подарила кучу клевых поездок (в одних только Эмиратах мы несколько раз жили по месяцу в 1995–96 годах) и опыт общения с крутейшим манипулятором Джорджем.
Почему нельзя работать с мулатами (так словарь переделал слово «мудак», его и оставлю) и трогать людей за их деньги
1995 год. Мне 21 год. Я учусь и работаю переводчиком с зарплатой 75 долларов.
Сначала, в 1994-м, у меня клевый босс Борис Иванович, взрослый спокойный мужик. Потом к нему присоединяются ребята, вложившие деньги в проект с Джорджем, Борис Иванович из дела выходит, и я перехожу к ним. Компания состоит из нескольких парней, им 27–30 лет, предприниматели, начавшие сколачивать свой капитал, как большинство в 90-е: привези то, чего нет в России, и продай. И наоборот: найди то, что можно вывезти из России (яд гюрзы, дерево, металлопрокат), найди того, кто это за границей купит, и продай.
Сначала всё было хорошо, я — единственная девочка в коллективе, парни были нормальные. Но потом что-то изменилось.
Каждый раз в день зарплаты для меня наступал легкий ад. Почему-то им стало нравиться шутить следующим образом, отвечая на мой вопрос «А будет ли сегодня зарплата» фразами: «А зачем тебе деньги?», «Какая зарплата? Ты разве не за поездки работаешь?», «Сегодня денег нет, почему ты такая корыстная?» Шутки длились с полчасика, а потом главный «мулат» Алексей финалил это шоу «Импровизация» и либо говорил: «Да выдайте ей, что вы издеваетесь?» (причем издевался больше всех он сам), либо отвечал мне: «Наташ, прости, сегодня денег не будет, но завтра точно зайди получи».
С тех пор я:
- не работаю с «мулатами»;
- не шучу с чужими деньгами, особенно это касается людей, деньги которым плачу я (мои сотрудники, подрядчики, заказчики);
- ненавижу, когда обижают слабых.
Ну и, потерпев месяца три, я устроилась на работу в «Дэу Электроникс» секретарем генерального директора, пришла получить свою очередную зарплату к ребятам, молча выслушала и посмотрела очередное шоу, забрала деньги и сказала: «Я больше у вас не работаю, до свидания!»
Никогда мне не забыть этот чудесный момент, когда я вышла из помещения на улицу, а «мулат» Алексей высунулся в форточку и орет: «Вернись! Ты чего?? Что случилось??! Мы всё простим!!!»
Я с таким удовольствием на всю улицу сказала ему: «Да пошел ты!» и навсегда ушла.
Так формируется характер, друзья.
А с вами происходили интересные случаи в лихие 90-е? Пишите свои истории в комментариях.
Недавно НГС изучил подшивку прессы за апрель 1993 года и смоделировал образ жизни новосибирцев в то время. Смотрите, как Новосибирск жил 30 лет назад — пыль, убийства каждый день, рост цен, приватизация.