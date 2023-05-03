«Красиво нагрел почти на 500 тысяч долларов». Как новосибирцы выбивали деньги из бизнесмена Джорджа в лихие 90-е

Я работаю понемногу с 12 лет, когда на заводе бытовой химии собирала картонные коробки для упаковки продукции.



В 15 была санитаркой в травматологии 2-й больницы скорой помощи, где поняла, что не боюсь крови и даже могу ассистировать хирургу, когда он вправляет сломанную челюсть сильно избитому пациенту-бомжу. Так что по перевязкам и открытым ранам — это ко мне, поможем.



Я училась в институте связи, экономический факультет, группа «Внешнеэкономические связи». У нас было 16 часов английского в неделю, все шли домой, а наша группа Э-14 — на английский. Поэтому с 18 лет я начала работать переводчиком. Ездила в Грецию, Эмираты, Германию. Новый мир тогда открылся для меня — мало кто еще ездил за границу.

