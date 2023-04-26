Принимать клещей и поливать теннисные корты: где предлагают подработать в майские праздники и летом

Новосибирцам предложили временную подработку в майские праздники и летом, среди самых необычных вакансий — поливальщик теннисного корта. Обзор вакансий составил сервис «Зарплата.ру».
Шиномонтажник требуется на высокий сезон в шиномонтажную мастерскую с загрузкой 18–20 машин в день. Работодатель гарантирует доход от 12 000 рублей в день кандидатам с соответствующим опытом работы. Работодатель пишет, что в сезон работы очень много, переобувают 7–8 тысяч машин.
Магазин «Добрянка» примет фасовщиков на работу от 4 часов в день с оплатой 150 рублей в час. Работа с кондитерскими изделиями. График работы можно выбрать: с 09:00 до 13:00 или с 13:00 до 17:00. Подработку предлагает магазин «Ашан» — два дня в неделю обслуживать покупателей на кассе. В компании предоставляют выбор графика. Ежемесячный заработок —
Электросетевая организация ищет разнорабочего для очистки, промывки и покраски опор сети Городского электрического транспорта. Возможно временное оформление. Предлагаемая заработная плата — 40 000–55 000 рублей.
В клещевой пункт на микрорайоне Горском требуется фельдшер на прием укушенных граждан. В обязанности входит осмотр места укуса, удаление клеща, оформление приема клеща на лабораторное исследование. График работы 2/2, с 8:00 до 20:00, сотрудник требуется на сезон с мая по октябрь.
Администратор теннисных кортов с зарплатой 125 рублей/час нужен на улице Фабричной. Можно выбрать смену по 4–6 часов в день. Работник должен встречать и провожать клиентов, вести расписание, каждое утро заполнять таблицу с информацией по оплате, а также поливать корты.
Недавно мы спрашивали у сотрудников сферы ритейла про плюсы и минусы работы продавцом-кассиром. Кстати, специалист шиномонтажа недавно попал в топ самых высокооплачиваемых работ.