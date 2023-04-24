«Он достал нож и начал угрожать». Бывшие сотрудники «Пятерочки», «Марии-Ра» и «Ашана» — о том, каково работать в торговле

Возможно, здесь была какая-то двоякая история. Директор шантажирует сотрудников, но в то же время и на нее сваливается много других обязанностей от вышестоящего руководства.



Продавцам нужно многое успевать: переоценка, уборка магазина, нужно следить за кассами, чтобы не собиралась очередь. Кроме того, это приемка товара, инвентаризация. Паллеты, мусор, весь разбор, и, разумеется, не все всё успевают, даже если человек работает в полную смену. Я попытался поговорить об этом с руководством, но диалога не получилось. В итоге позвонил по горячей линии для сотрудников — можно сказать, нажаловался. А в последующие дни я начал замечать, что появились «минусы». Я скрупулезно отношусь к деньгам, все пересчитываю. Смотрю, один раз минус 100 рублей, другой — минус 500. В итоге получил я меньше, чем рассчитывал.