«Он достал нож и начал угрожать». Бывшие сотрудники «Пятерочки», «Марии-Ра» и «Ашана» — о том, каково работать в торговле

Объявления о приеме новых сотрудников висят на входной двери магазинов почти всех торговых сетей. На плакате улыбающиеся продавцы в красивой форме, суммы заработка — кажется, работа не такая сложная, в случае чего туда можно запросто попасть и ни о чем не думать. Но изнанка профессии часто выглядит иначе. Как именно, мы спросили у бывших сотрудников четырех известных торговых сетей: «Ашан», «Пятерочка», «Мария-Ра», «Рив Гош». О плюсах и минусах работы, заработке и причинах, из-за которых происходит текучка, — в материале НГС.
Максим, проработал месяц продавцом-кассиром. На него напал грабитель, а руководство заставляло выходить работать в выходные
— Я работал в феврале продавцом-кассиром, хватило меня ровно на месяц, хотя думал поработать где-нибудь полгода.
Обещали заработок 40 тысяч, график — два через два. По факту нужно было выходить работать в свои выходные, иначе потеряешь часть зарплаты. Например, в рабочем чате как-то написали: «У нас была проверка руководства, и мы ее не прошли, завтра жду всех сотрудников к 08:00 выставлять товар! Либо убираю у каждого по две смены. В свои рабочие дни вы работать не хотите! Будете работать в выходные!»
Возможно, здесь была какая-то двоякая история. Директор шантажирует сотрудников, но в то же время и на нее сваливается много других обязанностей от вышестоящего руководства.
Продавцам нужно многое успевать: переоценка, уборка магазина, нужно следить за кассами, чтобы не собиралась очередь. Кроме того, это приемка товара, инвентаризация. Паллеты, мусор, весь разбор, и, разумеется, не все всё успевают, даже если человек работает в полную смену. Я попытался поговорить об этом с руководством, но диалога не получилось. В итоге позвонил по горячей линии для сотрудников — можно сказать, нажаловался. А в последующие дни я начал замечать, что появились «минусы». Я скрупулезно отношусь к деньгам, все пересчитываю. Смотрю, один раз минус 100 рублей, другой — минус 500. В итоге получил я меньше, чем рассчитывал.
Очень много воруют покупатели, в основном алкоголь, и деньги часто списывают с сотрудников. Собственно, такой случай стал причиной увольнения. В магазин зашел наркоман, который попытался украсть бутылку водки. Я сидел в это время за кассой, его задержала администратор магазина. Меня быстро подменили, я подошел к вору сзади и забрал бутылку, потом перегородил ему путь, пока ехали ЧОПовцы. А он достал нож и начал угрожать: «Я тебя сейчас порежу». Потом маты, оскорбления и так далее. Что интересно, всем покупателям и вообще стоящим рядом было все равно. Когда приехали охранники, его схватили, отобрали нож, а я спросил у администратора, нужно ли писать заявление. Она сказала: «Нет, не будем». Я возмутился и спросил причину, ведь мужчина угрожал, могло произойти убийство. А мне сказали, что будут проблемы с руководством, следовательно, проблемы ждут меня. Я все же написал, на следующий день мне нужно было ехать давать показания. За отсутствие на рабочем месте чуть влетело.
Мне лишь нужна была та зарплата, которую мне обещали, и тот график, больше ничего. Больше месяца я работать не стал, получил свои 29 тысяч и уволился. Это, наверное, одна из худших работ, на которых я работал.
Ольга, работает продавцом-консультантом-кассиром в магазине парфюмерии и косметики
— Я работаю на кассе с покупателями и консультирую в зале. Недавно сотрудникам стали добавлять новые требования, но это, на мой взгляд, объяснимо, все уже приспособились. Никого не сокращали, но численность сотрудников уменьшилась, особенно во время пандемии. Человек уходит, но дополнительно потом никого не нанимают, а обязанности перераспределяются.
Но и зарплата тоже у нас выросла. Не скажу, что сильно, но все же плюс пять тысяч стало. Раньше минимум был 40 тысяч, теперь 45, плюс надбавки за статус, стаж работы. У компании есть система обучения, есть возможность роста внутри компании, за каждую новую позицию прибавка. Приходишь стажером, потом становишься продавцом, консультантом, потом экспертом, наставником. Например, наставникам, кто обучает, доплачивают несколько тысяч, плюс есть компенсация за подмену отсутствующего руководства. Продавец-кассир может зарабатывать примерно 60 тысяч.
График у меня 3 через 3, если нет форс-мажора, работаем с 10:00 до 22:00 или с 11:00 до 23:00. Получается 16–17 смен — считаю, этого вполне достаточно, чтобы и заработать, и отдохнуть.
Сейчас принцип работы несколько меняется. Продавать желательно определенные товары, бренды, на которых делают акцент: эксклюзивы, российские марки, сейчас добавились и белорусские. Такое время, нужно быть гибким и подстраиваться к изменениям.
Виктор, два года работал баристой в супермаркете
— Наливал кофе, продавал пирожные, работал с восьми утра до одиннадцати вечера. К моим обязанностям добавлялись и другие: так как не хватало грузчиков, постоянно помогал продавцам что-то разгружать. Выходные были два дня в неделю, но могли и вытащить на смену.
Час смены — 170 рублей, зарплата зависела от отработанных часов. Я зарабатывал примерно 40 тысяч. Большой плюс в том, что зарплата была в одно и то же число, без задержек.
Недавно было сокращение, за неделю пришли менеджеры из управления, посмотрели, кто и как работает, и вынесли вердикт: убрали четырех сотрудников за один день по соглашению сторон. Решили, что люди и так справятся, хотя нагрузка вырастет.
Ирина, проработала 5 лет кассиром
— Работала, ушла. Никому не советую жить с таким графиком. Уже год прошел после увольнения, но до сих пор в магазине в ответ на «Здравствуйте!» кассира хочется ответить: «Вам пакетик нужен?».
Работа сложная, тяжелая. Прежде всего потому, что в строгой дисциплине нет места для маневра. У меня ребенок пошел в первый класс, но телефоном пользоваться мне было запрещено. И когда прорвало трубу, он дозвонился менеджеру, за что мне потом влетело.
В туалет по расписанию и неважно, что там происходит. Думаете, почему все стулья в пятнах? Не уходила, потому что была сложная история, мой муж лежал с протезом и нужны были хоть какие-то деньги. Я знала, что, может быть, получится и 25 тысяч, но я точно смогу на них рассчитывать.
Комментарий HR-специалистов
По данным службы исследований «Зарплата.ру», сфера розничной торговли наряду со сферой услуг, медициной и продажами находится в топе самых напряженных. В феврале аналитики сервиса по подбору сотрудников «Авито Работа» сообщили, что наибольшим спросом среди линейного персонала в Новосибирске пользовались как раз продавцы-консультанты (с долей 35% от общего числа вакансий в сфере) и кассиры (18%). Рост объемов найма линейного персонала связан с рядом факторов, включая традиционно высокую ротацию, поддержку выхода на рынок новых продуктов и брендов, развитие новых форматов торговых точек (например, магазинов у дома).
Развитие информационных технологий предрекает скорое исчезновение кассиров, но пока в них есть серьезная потребность. Так же, как во всех «синих воротничках», которых очень не хватает рынку.