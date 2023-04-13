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Неделя без работы: график майских выходных в одной картинке

Если коротко: три дня отдыхаем, четыре работаем и еще четыре отдыхаем

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Наверняка хотя бы один день выходных вы запланировали под шашлыки

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В конце апреля — начале мая новосибирцев ждет неделя отдыха (но с перерывом на работу). Выходные начинаются с субботы, 29 апреля. То есть отдыхаем три дня: 29 апреля, 30 апреля и 1 мая. Дальше четыре рабочих дня: 2, 3, 4, 5 мая. Потом снова выходные: 6, 7, 8, 9 мая.

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Если вы уже строите планы и планируете передвигаться по городу, посмотрите, как будут перекрывать движение из-за репетиции парада с 5 по 7 мая. Вице-мэр Анна Терешкова сообщила, что 1 и 2 мая никаких шествий и парадов в городе не планируется.

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