Неделя без работы: график майских выходных в одной картинке

В конце апреля — начале мая новосибирцев ждет неделя отдыха (но с перерывом на работу). Выходные начинаются с субботы, 29 апреля. То есть отдыхаем три дня: 29 апреля, 30 апреля и 1 мая. Дальше четыре рабочих дня: 2, 3, 4, 5 мая. Потом снова выходные: 6, 7, 8, 9 мая.
Если вы уже строите планы и планируете передвигаться по городу, посмотрите, как будут перекрывать движение из-за репетиции парада с 5 по 7 мая. Вице-мэр Анна Терешкова сообщила, что 1 и 2 мая никаких шествий и парадов в городе не планируется.