Попали в «ножницы»: как изменился рынок труда за три месяца и что будет с работой в Новосибирске
Если коротко: всё неплохо
За три месяца жизнь изменилась во всех сферах, в том числе на кадровом рынке. Весной работодатели и соискатели замерли в ожидании, затем начались сокращения сотрудников, и казалось, что всё будет только хуже. Несмотря на катаклизмы, кадровые аналитики говорят даже о какой-то стабилизации, хотя соотношение спроса и предложения меняется так же, как и предпочтения работодателей. Мы поговорили с экспертами о вакансиях и перспективах поиска работы сегодня. Про айтишников тоже.
Главный тренд на сегодня: вакансий меньше, соискатели стали активнее. Главное, что работа есть и кто-то даже видит свет в конце тоннеля, причем в хорошем смысле. Хотя некоторым категориям специалистов станет сложнее. Например, молодежи.
Аналитики Зарплата.ру говорят, что по сравнению с февралем прошлого года количество вакансий стало ниже на 21%. И как раз максимальное падение — в рубрике «Работа для молодежи» (снизилось на 62%). Подобные тенденции прослеживаются не только в Новосибирской области, но и по всей стране.
— Традиционно в кризисные периоды работодатели предпочитают нанимать на работу опытных специалистов, которые смогут максимально быстро влиться в процесс, — объясняет руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев. — Три месяца назад специалисту без опыта было значительно проще найти работу, например, по рынку IT-специальностей за три месяца произошло максимальное снижение вакансий по junior-позициям, минимальное — по middle-позициям.
Эксперты «Авито» называют главную тенденцию на рынке труда (сокращение вакансий и увеличение активности соискателей) — «ножницами». И острее они стали к майским праздникам, когда заметно выросло количество откликов на некоторые позиции.
— Работодатели получают на свои вакансии в два раза больший поток кандидатов, чем это было год назад, — отмечает управляющий директор платформы «Авито.Работа» Артем Кумпель с оговоркой на то, что в прошлом году в это время действовали ковидные ограничения, поэтому, возможно, сравнение будет не совсем корректным.
Ту же тенденцию заметили аналитики Зарплата.ру. По их данным, в конце весны — начале лета количество новых резюме превысило прошлогодние уровни более чем на 10%, а число откликов в расчете на одну вакансию — более чем на 12%.
Где мало работы
HeadHunter подсчитал, что по сравнению с февралем, в апреле объем вакансий снизился на 28%, и это означает резкую смену трендов, которые прослеживались в последние полтора года.
— Чтобы оценить, какие профсферы сильнее всего сократили наём после февральских событий, сравним, как изменился спрос в апреле относительно февраля. Наиболее заметно он сжался в сфере страхования (-64% вакансий в апреле относительно февраля), на втором месте — управление персоналом (-51%), далее — автобизнес (-50%), маркетинг, реклама и PR (-45%) и административный персонал (-42%), — привели статистику в пресс-службе «HeadHunter Сибирь». — В сфере продаж, которая всегда создавала около трети всех предложений о работе, число вакансий стало меньше на 28%, нежели в феврале.
С февраля действительно стало заметно меньше предложений в сфере транспорта и логистики, отмечают в Зарплата.ру. Эксперты объясняют это сложностями в логистике по всей стране, санкциями и снижением оборотов онлайн-торговли. Тем не менее спрос на рабочие специальности по-прежнему высокий.
— Нехватка специалистов рабочих специальностей еще не до конца преодолена, говорить о полной трансформации рынка в работодательский еще рано. Но это касается в основном «синих воротничков». По специалистам офисных специальностей соискатели чувствуют себя сейчас в значительной степени менее уверенно, чем тремя месяцами ранее, — считает Юрий Михеев.
И всё же работодатели стали чувствовать себя увереннее. В конце прошлого — начале 2022 года, эксперты с уверенностью говорили о том, что кадровый голод будет только усиливаться. Чтобы понять, есть ли он сейчас, достаточно посмотреть на статистику — баланс соотношения числа резюме к числу вакансий.
— В апреле индекс конкуренции по РФ был зафиксирован на уровне 5,7 резюме на вакансию (нормой, комфортной для рынка труда, считается 5–6 резюме на вакансию), но при этом в феврале этот индекс был на уровне 3,8, таким образом, за два месяца он вырос почти на 2 пункта. Это быстро и много, — приводит цифры руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Лилия Эсауленко. — В Новосибирской области в феврале индекс конкуренции был 3,3, в апреле он достиг показателя 4,9 резюме на вакансию, рост составил 1,6 пункта, это тоже значительные изменения, характерные для кризиса. Таким образом, рынок труда пока находится в границах нормы, но с трендом на переход в рынок труда работодателя (в прошлом году он был рынком соискателя).
Где не хватает сотрудников
Несмотря на сокращение количества вакансий, в некоторых сферах сохраняется дефицит сотрудников. Например, в Новосибирской области, по данным hh.ru, как правило, меньше трех кандидатов на вакансии в сферах: «безопасность», «транспорт и логистика», «искусство, развлечения, масс-медиа», «туризм, гостиницы, рестораны», «информационные технологии, интернет, телеком», «автомобильный бизнес», «продажи», «банки, инвестиции, лизинг», «производство», инсталляция и сервис», «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «рабочий персонал», «строительство, недвижимость», «медицина, фармацевтика», «добыча сырья», «домашний персонал», «консультирование».
Единственная профсфера, которая нарастила наём — добыча сырья (+9%). Поэтому если говорить, кто стал более востребованным в кризисное время, — это специалисты по добыче сырья, констатировали аналитики «HeadHunter Сибирь». А среди тех, на кого спрос сократился несущественно — домашний персонал (-4% — но это очень маленькая профессиональная группа) и медики (-3%).
По мнению экспертов, пока делать однозначные выводы о том, что происходит на кадровом рынке, рано, потому что тенденции формируются — яснее картина станет летом. Но некоторые замечают позитивные тенденции, которые в начале весны вызывали сомнения, особенно, когда иностранные компании начали уходить с рынка или приостанавливать работу.
— Где-то со второй половины апреля рынок труда начал оживать. Больше всего пострадали крупные предприятия, но сегмент малого и среднего бизнеса уже восстанавливается, — считает Артем Кумпель. — С другой стороны, многие западные компании, заявившие об уходе из страны и сначала просто заморозившие активности, сейчас начали реализовывать озвученные планы. Но, к счастью, всё это происходит через продажу своих долей российским акционерам, и пока на рынке не отмечается негативных сценариев, которые привели бы к резкому сокращению количества сотрудников.
Зарплата
В апреле годовая инфляция в Новосибирской области выросла до 18,93%, а цены на продукты стали выше почти на четверть, сообщили недавно эксперты Сибирского главного управления Банка России.
Эксперты говорят, что компании не сжимают зарплату, но сокращают соцпакет. А вот снижение покупательской способности из-за роста инфляции очевидно.
— Медианная заработная плата, рассчитанная на основании размещенных вакансий в мае, относительно февраля не изменилась —
Отдельный пункт анализа рынка труда, как в стране, так и в Новосибирской области, — айтишники. Российское правительство придумало льготы, чтобы удержать в стране ценные кадры. Спецы в этой отрасли — по-прежнему одна из самых высокооплачиваемых профессий.
Основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов считает, что бизнес выходит из комы и начинает адаптироваться к новым условиям. Программисты тоже работают дальше.
— Компании восстанавливают процесс подбора. Не всё идет в полном объеме, но спрос на программистов растет, — констатирует эксперт и говорит, что еще недавно кандидаты тоже предпочитали взять паузу и посмотреть, что будет. Сейчас начинают отвечать и уже готовы общаться. Кстати, массовой эмиграции айтишников, по его словам, не наблюдается — если они сейчас уезжают за границу, то, скорее, на отдых, а не на новое место жительства.
Что еще почитать про работу
До 100 тысяч в месяц: какую работу предлагают новосибирцам на лето.
Специалистов по мобилизации ищут в облбольницу и Роспотребнадзор — медучреждение уточнило, что это старая должность.
«У меня крик души». Как и почему отказывают в работе людям старше 40 лет — рассказ сибирячки после собеседований.