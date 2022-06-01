Попали в «ножницы»: как изменился рынок труда за три месяца и что будет с работой в Новосибирске

— Традиционно в кризисные периоды работодатели предпочитают нанимать на работу опытных специалистов, которые смогут максимально быстро влиться в процесс, — объясняет руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев. — Три месяца назад специалисту без опыта было значительно проще найти работу, например, по рынку IT-специальностей за три месяца произошло максимальное снижение вакансий по junior-позициям, минимальное — по middle-позициям.



Эксперты «Авито» называют главную тенденцию на рынке труда (сокращение вакансий и увеличение активности соискателей) — «ножницами». И острее они стали к майским праздникам, когда заметно выросло количество откликов на некоторые позиции.

