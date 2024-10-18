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Происшествия Погиб спустя год после младшего брата: что известно о жертве ночного ДТП в Криводановке

Погиб спустя год после младшего брата: что известно о жертве ночного ДТП в Криводановке

В Новосибирской области в аварии погиб владелец местной СТО

5 573
28 комментариев

Водитель и пассажир вылетели из машины

В ночь на 18 октября на 3-м километре автодороги 50Н-2145 Северный обход — Криводановка разбился руководитель СТО «Прайм» Денис Кестель.

Как рассказали в ГАИ Новосибирской области, мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны села Криводановка в направлении Северного обхода. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, слетел в кювет, где машина опрокинулась. Дениса Кестеля и ехавшего рядом с ним на пассажирском сиденье знакомого выбросило из салона автомобиля. Оба погибли.

На СТО «Прайм» корреспонденту НГС рассказали, что им известно о ночном ДТП.

— Получается, Денис взял немножко правее и колесо вылезло на щебенку. И их начало переворачивать, а они не пристегнуты были, — рассказала сотрудница СТО.

Денис — старший сын в семье, младший погиб в аварии около года назад, в ноябре 2023-го. У Дениса остались мать, отец, бабушка, а также супруга и две дочери, младшая пошла в 2024 году в первый класс, а старшая живет с бабушкой и дедушкой за границей.

— Коллектив в шоке, все в слезах, сегодня у всех ком в горле, — говорит его коллега. — Он очень добрый был человек, отзывчивый, всегда был готов прийти на помощь; порядочный — люди шли на его имя. Жизнь очень любил, планов очень много было на будущее…

НГС выражает соболезнования семьям погибших.

3 октября водитель Toyota погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области.

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Новосибирск ДТП Соболезнования Авария Криводановка
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Комментарии
29
mirror
30 минут
ПДД написаны кровью,как и правила ТБ. Были бы пристёгнуты... Жаль.
142514821
44 минуты
А ведь гаишники говорили - пристегиваться надо.
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