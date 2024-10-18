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Два человека погибли в ДТП

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Происшествия Выбросило из салона автомобиля — два человека погибли в ДТП под Новосибирском

Выбросило из салона автомобиля — два человека погибли в ДТП под Новосибирском

Предварительно известно, что водитель не справился с управлением

2 587
8 комментариев

Автомобиль опрокинулся, люди вылетели из салона

Под Новосибирском ночью 18 октября произошло смертельное ДТП на 3-м километре автодороги 50Н-2145 «Северный обход — Криводановка». Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

38-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны села Криводановка в направлении Северного обхода. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, слетел в кювет, где машина опрокинулась. Водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля.

— В результате произошедшего водитель и мужчина-пассажир (на вид 35-40 лет) погибли на месте происшествия, — рассказали в ГАИ Новосибирской области.

3 октября водитель Toyota погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области.

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Новосибирская область ДТП Водитель Пассажир Гибель
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Комментарии
8
жму 200
9 минут
зато успели
Гость
10 минут
Про ремень не слышал, да и не по мужски это - засмеют же!!! Зато успел 100%
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