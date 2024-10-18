Выбросило из салона автомобиля — два человека погибли в ДТП под Новосибирском

Под Новосибирском ночью 18 октября произошло смертельное ДТП на 3-м километре автодороги 50Н-2145 «Северный обход — Криводановка». Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.
38-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны села Криводановка в направлении Северного обхода. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, слетел в кювет, где машина опрокинулась. Водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля.
— В результате произошедшего водитель и мужчина-пассажир (на вид 35-40 лет) погибли на месте происшествия, — рассказали в ГАИ Новосибирской области.
3 октября водитель Toyota погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области.