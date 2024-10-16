«Сел на ленту покурить»: двое молодых рабочих погибли на заводе под Новосибирском

На заводе «НКУ Новосибирское карьероуправление» в микрорайоне Ложок города Искитим 16 октября погибли двое молодых рабочих. Их затянуло в транспортировочную ленту. По предварительным данным, один из погибших был несовершеннолетним.
— Один сел на ленту покурить, она начала работать, второй спасать прибежал, — рассказала НГС читательница обстоятельства трагедии.
Источник НГС в региональном Следственном комитете подтвердил информацию. Редакция НГС уточняет подробности происшествия.
Ранее в Советском районе на заводе погиб 17-летний парень.