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Происшествия «Сел на ленту покурить»: двое молодых рабочих погибли на заводе под Новосибирском

«Сел на ленту покурить»: двое молодых рабочих погибли на заводе под Новосибирском

Молодых людей затянуло в транспортировочную ленту

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8 комментариев

На месте работает Следственный комитет

На заводе «НКУ Новосибирское карьероуправление» в микрорайоне Ложок города Искитим 16 октября погибли двое молодых рабочих. Их затянуло в транспортировочную ленту. По предварительным данным, один из погибших был несовершеннолетним.

— Один сел на ленту покурить, она начала работать, второй спасать прибежал, — рассказала НГС читательница обстоятельства трагедии.

Источник НГС в региональном Следственном комитете подтвердил информацию. Редакция НГС уточняет подробности происшествия.

Если вы были знакомы с погибшими или с другими работниками завода, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее в Советском районе на заводе погиб 17-летний парень.

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Завод Погиб рабочий Искитим Следственный комитет Новосибирская область
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Комментарии
8
Гость
17 минут
Правила техники безопасности написаны кровью не просто так...
Гость
14 минут
Могли Героями Стать... А так от водки или транспортировочной ленты... эээээх...
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