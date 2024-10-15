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Происшествия эксклюзив Пришёл к родственнику: что известно о гибели 17-летнего парня на заводе в Новосибирске

Пришёл к родственнику: что известно о гибели 17-летнего парня на заводе в Новосибирске

Стали известны подробности гибели подростка на заводе в Новосибирске

2 942
16 комментариев

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии

Подросток, погибший на предприятии в Советском районе Новосибирска, не был там трудоустроен. Как сообщил источник НГС, молодой человек на минувших выходных пришёл к родственнику, который работал на заводе.

Чем именно занимался потерпевший на территории предприятия, источник не уточнил.

Инцидент произошёл ночью — как сообщил НГС Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС Советского района Новосибирска, парню «зажало голову». Врачи не смогли спасти пострадавшего. По информации НГС, речь идёт о предприятии ООО «Оптима» на улице Софийской.

По данным Rusprofile, компания занимается торговлей и изготовлением стройматериалов. Генеральный директор предприятия Андрей Бузинов в разговоре с корреспондентом НГС отказался раскрывать детали инцидента, но уточнил, что силовики проводят следственные мероприятия.

— Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — ответили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сегодня стало известно о гибели новосибирской студентки на Алтае. Здесь мы собрали всё, что известно о трагедии.

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Комментарии
17
ruterist
50 минут
захотел пришёл на завод, проходной двор что ли?
281039012
12 минут
ну это и так понятно, что не был устроен официально.
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