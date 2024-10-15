Спасатели уже идут: что сейчас известно о трагедии с тургруппой на Алтае

18-летняя девушка из Бердска погибла на месте. Ее тело до сих пор находится в горах. Девушка окончила школу с отличием и училась в НГУ.

После камнепада группа разделилась на две части. Одни туристы ушли к спасателям, другие остались с телом погибшей девушки и пострадавшим парнем, который не может ходить из-за сломанного бедра.

Одну из пострадавших удалось эвакуировать с травмой головы вчера до наступления темноты.

Снег в Акташе может помешать спасательной операции. Одну из трасс вчера перекрывали из-за снегопада.

Сегодня на место происшествия отправилась группа спасателей МЧС — 9 человек и 2 единицы техники.