Спасатели уже идут: что сейчас известно о трагедии с тургруппой на Алтае

В Республике Алтай спасатели пытаются добраться до оставшейся в горах части тургруппы. 12 студентов попали под камнепад 14 октября на горе Беленькая.
Рассказываем, что известно на 15:00:
18-летняя девушка из Бердска погибла на месте. Ее тело до сих пор находится в горах. Девушка окончила школу с отличием и училась в НГУ.
После камнепада группа разделилась на две части. Одни туристы ушли к спасателям, другие остались с телом погибшей девушки и пострадавшим парнем, который не может ходить из-за сломанного бедра.
Одну из пострадавших удалось эвакуировать с травмой головы вчера до наступления темноты.
Снег в Акташе может помешать спасательной операции. Одну из трасс вчера перекрывали из-за снегопада.
Сегодня на место происшествия отправилась группа спасателей МЧС — 9 человек и 2 единицы техники.
Следователи начали проверку. Они проверят и организатора турпохода.
Мы ведем онлайн-трансляцию о происшествии.