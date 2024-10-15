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Тургруппа студентов попала под камнепад - погибла девушка

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Происшествия Гибель туристки под камнепадом Спасатели уже идут: что сейчас известно о трагедии с тургруппой на Алтае

Спасатели уже идут: что сейчас известно о трагедии с тургруппой на Алтае

Из-за камнепада погибла девушка

979
2 комментария

До места происшествия добраться непросто

В Республике Алтай спасатели пытаются добраться до оставшейся в горах части тургруппы. 12 студентов попали под камнепад 14 октября на горе Беленькая.

Рассказываем, что известно на 15:00:

  • 18-летняя девушка из Бердска погибла на месте. Ее тело до сих пор находится в горах. Девушка окончила школу с отличием и училась в НГУ.

  • После камнепада группа разделилась на две части. Одни туристы ушли к спасателям, другие остались с телом погибшей девушки и пострадавшим парнем, который не может ходить из-за сломанного бедра.

  • Одну из пострадавших удалось эвакуировать с травмой головы вчера до наступления темноты.

  • Снег в Акташе может помешать спасательной операции. Одну из трасс вчера перекрывали из-за снегопада.

  • Сегодня на место происшествия отправилась группа спасателей МЧС — 9 человек и 2 единицы техники.

  • Следователи начали проверку. Они проверят и организатора турпохода.

Мы ведем онлайн-трансляцию о происшествии.

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Алтай Республика Алтай Камнепад Студентка Новосибирск
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Комментарии
2
Татьяна 53
1 минута
Молодёжь жаль. В мои студенческие годы ходили в поход летом, ездили в Шелковичиху, на Геодезическую или на остров Кораблик.
Пионерская зорька
24 минуты
заклинило что ли?
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