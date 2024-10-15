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Тургруппа студентов из Новосибирска попала под камнепад

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Происшествия Гибель туристки под камнепадом «Идти до них далеко»: в МЧС сообщили, как будут спасать тургруппу студентов, попавших под камнепад. Погибла 18-летняя девушка (онлайн)

«Идти до них далеко»: в МЧС сообщили, как будут спасать тургруппу студентов, попавших под камнепад. Погибла 18-летняя девушка (онлайн)

Еще два человека пострадали

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17 комментариев

В Республике Алтай тургруппа из 12 человек попала под камнепад. Погибла 18-летняя девушка из Бердска. Спасатели МЧС России выдвинулись на место. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Одна из участниц группы — студентка НГУ Влада. Как рассказала её знакомые, недавно девушка ушла в очередной поход. Она участница турклуба НГУ.

Влада учится на медицинском факультете. Приехала девушку ИЗ Иркутской области. На телефон студентка не отвечает — у нее занято.

Студентка, которая сейчас находится в больнице, получила сотрясение головного мозга и травмы лица, сообщил источник НГС.

По данным источника НГС, студент, который остался в горах, получил перелом бедра. Он не может идти сам.

Следователи СК по Республике Алтай выехали к месту происшествия для осуществления неотложных следственных действий.

— Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. При доставлении тела погибшей девушки оно будет направлено следователями в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы, — объяснили в СУ СК по Республике Алтай.

Кроме того, следователям предстоит установить организатора туристического похода, во время которого пострадали туристы, дать юридическую оценку действиям должностных лиц этой организации.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

В следственном комитете по республике Алтай сообщили, что 23-летняя жительница Иркутской области, с травмой головы доставлена в Акташскую больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

— Ввиду труднодоступности местности силами ГУ МЧС России по Республике Алтай проводится поисково-спасательная операция, в ходе которой второй пострадавший — 21-летний житель Перми, в ближайшее время также будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, — объяснили следователи.

Спасатели уже вышли на помощь второй группе туристов. Идти туда далеко, но другого варианта нет: авиация там, как объясняют в МЧС, не сможет пролететь.

— Местность там горная, труднодоступная. Надеемся, что к концу дня сможем всех эвакуировать, — добавили в ведомстве.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

— Одна девушка сейчас в больнице, она могла идти самостоятельно. Она и несколько других участников группы смогли выйти к спасателям. Вторая часть группы осталась на месте, среди них погибшая девушка и парень, который не может передвигаться самостоятельно: травма ноги, — рассказали НГС в пресс-службе МЧС.

На сайте Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России указано, что погибшая была судьей третьей спортивной категории. Девушка участвовала в областных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

Девушка была в школе отличницей

НГС стало известно, что погибла выпускница бердской школы Ксения (имя изменено). Известно, что она была отличницей учебы. По информации с сайта управления образования молодежной политики Бердска, Ксения окончила школу в этом году с отличием, ее наградили «За особые успехи в учении».

Следственный комитет по Республике Алтай проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Трагедия произошла на горе Беленькой. Редакция НГС нашла мужчину по имени Александр, которого звали участвовать в спасательной операции, но он отказался общаться.

Пострадавшая группа была не из туристического клуба НГУ. Как рассказал НГС один из участников клуба, туристы шли как «группа туристов Новосибирской области», что указано в маршрутных документах.

— К НГУ имеет отношение только в смысле наличия в ней студентов. В группе также есть действующие сотрудники МЧС, ИЯФ, студенты других вузов и так далее, — рассказал мужчина.

Остальные вопросы он оставил без комментария.

Тело погибшей девочки до сих пор находится в горах, сообщил источник НГС.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Вы знали погибшую или пострадавших? Свяжитесь с редакцией НГС

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Республика Алтай Горы Гибель туристов Погибла туристка
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Комментарии
17
Гость
41 минута
Какой смысл всё это пытаться засекретить? Лицо заблюрено, имя изменено, словно они там спецагентами на задании были. Скоро уже дойдем до того что будут писать "с кем-то где-то случилось что-то, детали не разглашаются".
Гость
1 час
зачем ходить туда, где камнепады и нет нормальной поверхности, не осыпающейся?
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