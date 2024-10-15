«Идти до них далеко»: в МЧС сообщили, как будут спасать тургруппу студентов, попавших под камнепад. Погибла 18-летняя девушка (онлайн)

— Одна девушка сейчас в больнице, она могла идти самостоятельно. Она и несколько других участников группы смогли выйти к спасателям. Вторая часть группы осталась на месте, среди них погибшая девушка и парень, который не может передвигаться самостоятельно: травма ноги, — рассказали НГС в пресс-службе МЧС.