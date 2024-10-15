«Идти до них далеко»: в МЧС сообщили, как будут спасать тургруппу студентов, попавших под камнепад. Погибла 18-летняя девушка (онлайн)

В Республике Алтай тургруппа из 12 человек попала под камнепад. Погибла 18-летняя девушка из Бердска. Спасатели МЧС России выдвинулись на место. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.
Одна из участниц группы — студентка НГУ Влада. Как рассказала её знакомые, недавно девушка ушла в очередной поход. Она участница турклуба НГУ.
Влада учится на медицинском факультете. Приехала девушку ИЗ Иркутской области. На телефон студентка не отвечает — у нее занято.
Студентка, которая сейчас находится в больнице, получила сотрясение головного мозга и травмы лица, сообщил источник НГС.
По данным источника НГС, студент, который остался в горах, получил перелом бедра. Он не может идти сам.
Следователи СК по Республике Алтай выехали к месту происшествия для осуществления неотложных следственных действий.
— Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. При доставлении тела погибшей девушки оно будет направлено следователями в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы, — объяснили в СУ СК по Республике Алтай.
Кроме того, следователям предстоит установить организатора туристического похода, во время которого пострадали туристы, дать юридическую оценку действиям должностных лиц этой организации.
В следственном комитете по республике Алтай сообщили, что 23-летняя жительница Иркутской области, с травмой головы доставлена в Акташскую больницу, где ей оказывается медицинская помощь.
— Ввиду труднодоступности местности силами ГУ МЧС России по Республике Алтай проводится поисково-спасательная операция, в ходе которой второй пострадавший — 21-летний житель Перми, в ближайшее время также будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, — объяснили следователи.
Спасатели уже вышли на помощь второй группе туристов. Идти туда далеко, но другого варианта нет: авиация там, как объясняют в МЧС, не сможет пролететь.
— Местность там горная, труднодоступная. Надеемся, что к концу дня сможем всех эвакуировать, — добавили в ведомстве.
— Одна девушка сейчас в больнице, она могла идти самостоятельно. Она и несколько других участников группы смогли выйти к спасателям. Вторая часть группы осталась на месте, среди них погибшая девушка и парень, который не может передвигаться самостоятельно: травма ноги, — рассказали НГС в пресс-службе МЧС.
На сайте Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России указано, что погибшая была судьей третьей спортивной категории. Девушка участвовала в областных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
НГС стало известно, что погибла выпускница бердской школы Ксения (имя изменено). Известно, что она была отличницей учебы. По информации с сайта управления образования молодежной политики Бердска, Ксения окончила школу в этом году с отличием, ее наградили «За особые успехи в учении».
Следственный комитет по Республике Алтай проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Трагедия произошла на горе Беленькой. Редакция НГС нашла мужчину по имени Александр, которого звали участвовать в спасательной операции, но он отказался общаться.
Пострадавшая группа была не из туристического клуба НГУ. Как рассказал НГС один из участников клуба, туристы шли как «группа туристов Новосибирской области», что указано в маршрутных документах.
— К НГУ имеет отношение только в смысле наличия в ней студентов. В группе также есть действующие сотрудники МЧС, ИЯФ, студенты других вузов и так далее, — рассказал мужчина.
Остальные вопросы он оставил без комментария.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшей.