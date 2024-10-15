«Зажало голову»: 17-летний парень погиб на заводе в Новосибирске

Происшествие случилось ночью Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске на заводе ночью погиб 17-летний парень. Об этом сообщили в отделе ГО и ЧС по Советскому району.

— Да, сам факт происшествия я могу подтвердить. Ему зажало голову, парень погиб, — объяснил корреспонденту НГС Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС Советского района Новосибирска.

За остальной информацией он попросил обратиться в полицию и к следователям.