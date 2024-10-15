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Происшествия «Зажало голову»: 17-летний парень погиб на заводе в Новосибирске

«Зажало голову»: 17-летний парень погиб на заводе в Новосибирске

Спасти молодого человека не смогли

2 741
5 комментариев

Происшествие случилось ночью

В Новосибирске на заводе ночью погиб 17-летний парень. Об этом сообщили в отделе ГО и ЧС по Советскому району.

— Да, сам факт происшествия я могу подтвердить. Ему зажало голову, парень погиб, — объяснил корреспонденту НГС Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС Советского района Новосибирска.

За остальной информацией он попросил обратиться в полицию и к следователям.

Точная дата трагедии неизвестна. Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СУ СК по Новосибирской области, а также в ГУ МВД по Новосибирской области. Ответы на момент публикации не поступили. Новость будет дополнена после их получения.

Вы знали погибшего? Были свидетелем происшествия? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно).

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Комментарии
5
Гость
17 минут
Где, что, кого???
Гость
16 минут
Какой завод-то? Или опять стараемся сгладить?
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