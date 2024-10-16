«Чуть не выкатилась в водохранилище»: фура столкнулась с седаном на дамбе в Новосибирске — видео с места аварии

На месте работали ГАИ, медики и спасатели Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Новосибирске ночью 16 октября на дамбе ГЭС произошло жёсткое ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Сегодня ночью произошло столкновение седана Volkswagen Polo и фуры, которая чуть не выкатилась в Новосибирское водохранилище, уперевшись в бетонные блоки, — говорится в сообщении канала.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

По информации очевидцев, на месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики. О пострадавших не сообщается.

Корреспондент НГС запросил комментарий по ситуации в ГАИ. На момент написания материала ответа не поступило.