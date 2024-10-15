«Все полосы заняты, разворачивайтесь»: новосибирцы застряли на выезде из Родников из-за пробки и ДТП

На Кедровой произошло ДТП Источник: читатель НГС











В Новосибирске днем 15 октября собрались пробки на выездах из Родников и «Стрижей». Об этом рассказал читатель НГС.

По его словам, на улице Кедровой произошло ДТП с автобусом, которое перекрыло все полосы. Тогда жители поехали через Фадеева, но пробка собралась там.

— Из-за аварии с автобусом жители со «Стрижей» и пригорода поехали на работу и по делам через Родники. То есть по Фадеева. Пробка как итог и там, и там, — рассказал читатель НГС.

На 1-м Мочищенском шоссе идет ремонт дороги, что тоже ухудшает ситуацию.

Улицы окрасились в бордовые и красные цвета Источник: 2ГИС











По данным 2ГИС, пробка собралась на улицах 1-е Мочищенское шоссе, Кедровой, Гребенщикова, Курчатова.

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Там все полосы заняты, не стойте, разворачивайтесь, — рассказал пользователь 2ГИС о пробке с автобусом.

Местные жители удивились количеству пробок.

— Что сегодня происходит на этом микрорайоне? Почему такие пробки? — задается вопросом новосибирец.

— Дайте дорогу молодым, мы хотим учиться! Облегчите судьбу студентов на автобусах, — написал пользователь 2ГИС.

Как добавили местные жители, в стороне «Ленты» и на перекрестке улицы Окружной и переулка Рекордного, где можно проехать, идет ремонт.