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Дороги и транспорт «Все полосы заняты, разворачивайтесь»: новосибирцы застряли на выезде из Родников из-за пробки и ДТП

«Все полосы заняты, разворачивайтесь»: новосибирцы застряли на выезде из Родников из-за пробки и ДТП

В Новосибирске авария с автобусом заблокировала выезд их двух микрорайонов

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24 комментария

На Кедровой произошло ДТП

В Новосибирске днем 15 октября собрались пробки на выездах из Родников и «Стрижей». Об этом рассказал читатель НГС.

По его словам, на улице Кедровой произошло ДТП с автобусом, которое перекрыло все полосы. Тогда жители поехали через Фадеева, но пробка собралась там.

— Из-за аварии с автобусом жители со «Стрижей» и пригорода поехали на работу и по делам через Родники. То есть по Фадеева. Пробка как итог и там, и там, — рассказал читатель НГС.

На 1-м Мочищенском шоссе идет ремонт дороги, что тоже ухудшает ситуацию.

Улицы окрасились в бордовые и красные цвета

По данным 2ГИС, пробка собралась на улицах 1-е Мочищенское шоссе, Кедровой, Гребенщикова, Курчатова.

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Там все полосы заняты, не стойте, разворачивайтесь, — рассказал пользователь 2ГИС о пробке с автобусом.

Местные жители удивились количеству пробок.

— Что сегодня происходит на этом микрорайоне? Почему такие пробки? — задается вопросом новосибирец.

— Дайте дорогу молодым, мы хотим учиться! Облегчите судьбу студентов на автобусах, — написал пользователь 2ГИС.

Как добавили местные жители, в стороне «Ленты» и на перекрестке улицы Окружной и переулка Рекордного, где можно проехать, идет ремонт.

Ранее стало известно, что в Новосибирске на два дня закроют движение по крайней левой полосе на Димитровском мосту. Это необходимо для укладки асфальтобетона.

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Комментарии
28
Светлана В-ва
24 минуты
щас будут несколько часов стоять пока гайцы родят.
Гость
5 минут
На фига там жить и работать в центре?
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