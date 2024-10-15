«Все полосы заняты, разворачивайтесь»: новосибирцы застряли на выезде из Родников из-за пробки и ДТП

В Новосибирске днем 15 октября собрались пробки на выездах из Родников и «Стрижей». Об этом рассказал читатель НГС.
По его словам, на улице Кедровой произошло ДТП с автобусом, которое перекрыло все полосы. Тогда жители поехали через Фадеева, но пробка собралась там.
— Из-за аварии с автобусом жители со «Стрижей» и пригорода поехали на работу и по делам через Родники. То есть по Фадеева. Пробка как итог и там, и там, — рассказал читатель НГС.
На 1-м Мочищенском шоссе идет ремонт дороги, что тоже ухудшает ситуацию.
По данным 2ГИС, пробка собралась на улицах 1-е Мочищенское шоссе, Кедровой, Гребенщикова, Курчатова.
— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Там все полосы заняты, не стойте, разворачивайтесь, — рассказал пользователь 2ГИС о пробке с автобусом.
Местные жители удивились количеству пробок.
— Что сегодня происходит на этом микрорайоне? Почему такие пробки? — задается вопросом новосибирец.
— Дайте дорогу молодым, мы хотим учиться! Облегчите судьбу студентов на автобусах, — написал пользователь 2ГИС.
Как добавили местные жители, в стороне «Ленты» и на перекрестке улицы Окружной и переулка Рекордного, где можно проехать, идет ремонт.
Ранее стало известно, что в Новосибирске на два дня закроют движение по крайней левой полосе на Димитровском мосту. Это необходимо для укладки асфальтобетона.