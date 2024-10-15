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На Димитровском мосту в Новосибирске закроют еще одну полосу

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Дороги и транспорт Снова пробка: на Димитровском мосту в Новосибирске закроют еще одну полосу

Снова пробка: на Димитровском мосту в Новосибирске закроют еще одну полосу

Там проведут ремонт для подготовки к зиме

3 469
19 комментариев

Сейчас на Димитровском мосту уже перекрыта одна полоса

В Новосибирске на два дня закроют движение по крайней левой полосе на Димитровском мосту. Это необходимо для укладки асфальтобетона.

Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска:

— По информации МКУ «Гормост», с 00:00 16 октября до 00:00 18 октября будет закрыта для движения транспорта крайняя левая полоса Димитровского моста в направлении с левого на правый берег.

В это время подрядчик будет укладывать асфальтобетонное покрытие на проезжей части, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта зимой. После этого власти обещают открыть полноценное движение без ограничений по всем полосам Димитровского моста.

— Приносим извинения за предоставленные неудобства и просим водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения, — добавили в мэрии.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что открыть движение по всем полосам Димитровского моста планируют в ноябре.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

В Новосибирске на два дня закроют движение по крайней левой полосе на Димитровском мосту. Это необходимо для укладки асфальтобетона. По информации МКУ «Гормост», с 00:00 16 октября до 00:00 18 октября будет закрыта для движения транспорта крайняя левая полоса Димитровского моста в направлении с левого на правый берег.

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Димитровский мост Ремонт дорог Мэрия Новосибирска Подрядчик
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Комментарии
19
Zemb
31 минута
надо левобережный запретить работу на правом берегу и как раньше вводить разницу по времени в час между берегами.
Гость
39 минут
Ахах, боттов уже по 4 мосту возят на работту))
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