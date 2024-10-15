Снова пробка: на Димитровском мосту в Новосибирске закроют еще одну полосу

Сейчас на Димитровском мосту уже перекрыта одна полоса Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске на два дня закроют движение по крайней левой полосе на Димитровском мосту. Это необходимо для укладки асфальтобетона.

Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска:

— По информации МКУ «Гормост», с 00:00 16 октября до 00:00 18 октября будет закрыта для движения транспорта крайняя левая полоса Димитровского моста в направлении с левого на правый берег.

В это время подрядчик будет укладывать асфальтобетонное покрытие на проезжей части, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта зимой. После этого власти обещают открыть полноценное движение без ограничений по всем полосам Димитровского моста.

— Приносим извинения за предоставленные неудобства и просим водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения, — добавили в мэрии.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что открыть движение по всем полосам Димитровского моста планируют в ноябре.