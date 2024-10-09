Стало известно, когда откроют движение на отремонтированной полосе Димитровского моста

Ремонт Димитровского моста начали в апреле 2024 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву назвали сроки снятия ограничений движения на Димитровском и Октябрьском мостах, там сейчас завершается ремонт на части полос.

В среду, 9 октября, директор МКУ «Гормост» Сергей Эпов на выездном совещании сообщил, что шестиполосное движение по Октябрьскому мосту должно быть открыто в декабре, а рабочее движение по всей ширине Димитровского моста — в ноябре.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал больше не переносить сроки.

— Сейчас я ставлю задачу своему первому заместителю, а также начальнику департамента транспорта, чтобы установленные сроки были выдержаны. Это их персональная ответственность. Никаких переносов больше быть не может. Трафик с одного берега на другой очень большой, зимой движение усложнится. Какие-то работы останутся на следующий год, но они никак не должны влиять на движение транспорта, — заявил мэр Максим Кудрявцев.

Работы на Димитровском мосту, рассчитанные на два года, стартовали в апреле 2024 года. Изначально подрядчиком по контракту было ООО СК «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

В июле 2024 года власти Новосибирска заявили о намерении расторгнуть контракт с этим подрядчиком. Хотя до этого в мэрии сообщили, что на Димитровском мосту почти закончили первый этап ремонта.

А в августе прокуратура вынесла предостережение мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву из-за затянувшегося ремонта на Октябрьском и Димитровском мостах. Как отметили в ведомстве, готовность Октябрьского моста составляла 61%, Димитровского моста — 11%. На Димитровском мосту контракт с ООО «СК Дороги Сибири» расторгли.