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Дороги и транспорт На Димитровском мосту заканчивают первый этап работ — скоро подрядчик перейдет на вторую полосу

На Димитровском мосту заканчивают первый этап работ — скоро подрядчик перейдет на вторую полосу

Рабочие займутся гидроизоляцией

378
2 комментария
Мэрия хотела расторгнуть контракт с подрядчиком, но потом передумала

На Димитровском мосту почти закончили первый этап ремонта. Подрядчик уже демонтировал старое покрытие на одной из полос и обустроил выравнивающий слой. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По данным администрации, в этом году на мосту отремонтируют полосы и тротуар в сторону правого берега. Подрядчик «Дороги Сибири» почти завершил ремонт одной из полос, в ближайшее время рабочие приступят к укладке гидроизоляции. Планируется, что на вторую полосу подрядчик перейдет также в этом году.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СК «Дороги Сибири» образовано в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова. На конец 2023 года выручка компании составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

На втором этапе рабочие разберут мостовое полотно, заменят водоотводные трубки на водоотводные трапы, обустроят продольные дренажные каналы, выравнивающий слой, гидроизоляцию, уложат асфальт и нанесут разметку.

— После завершения предыдущего этапа начнутся работы по ремонту очередной полосы и тротуара, замене деформационного шва, монтажу барьерного и перильного ограждений, — сообщили в мэрии.

В следующем году также заменят деформационные швы, отремонтируют второй тротуар, установят ограждения, нанесут разметку, отремонтируют нижние поверхности плит и антикоррозионную защиту, также починят пролеты и установят ограждения на обочинах перед мостом. Всего этапов шесть.

Недавно НГС побывал на Димитровском мосту, тогда там заканчивали укладку бетона на первой полосе. Ремонт останавливали на несколько дней из-за корректировки проекта.

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Димитровский мост Ремонт Новосибирск Подрядчик
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Комментарии
3
За державу обидно!
15 августа 2024, 18:07
Зачем так врать??? Десять дней на мосту НИКОГО ,один раз двое собрали разбросанный целофан,который не должен быть разбросанным и один раз эти же двое собрали железные трубы.ВСЁ!!!!!больше там ничего не делалось за последние 10 дней,включая сегодня!!! А срок окончания работ (три полосы)025 октября! И уже понятно всем -не успеют и опять никто и ни за что не ответит. Анархия!
274444392
15 августа 2024, 18:15
К концу 2027 успеют сделать?
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