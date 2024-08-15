На Димитровском мосту заканчивают первый этап работ — скоро подрядчик перейдет на вторую полосу

Мэрия хотела расторгнуть контракт с подрядчиком, но потом передумала Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Димитровском мосту почти закончили первый этап ремонта. Подрядчик уже демонтировал старое покрытие на одной из полос и обустроил выравнивающий слой. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.



По данным администрации, в этом году на мосту отремонтируют полосы и тротуар в сторону правого берега. Подрядчик «Дороги Сибири» почти завершил ремонт одной из полос, в ближайшее время рабочие приступят к укладке гидроизоляции. Планируется, что на вторую полосу подрядчик перейдет также в этом году.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СК «Дороги Сибири» образовано в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова. На конец 2023 года выручка компании составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.



На втором этапе рабочие разберут мостовое полотно, заменят водоотводные трубки на водоотводные трапы, обустроят продольные дренажные каналы, выравнивающий слой, гидроизоляцию, уложат асфальт и нанесут разметку.

— После завершения предыдущего этапа начнутся работы по ремонту очередной полосы и тротуара, замене деформационного шва, монтажу барьерного и перильного ограждений, — сообщили в мэрии.

В следующем году также заменят деформационные швы, отремонтируют второй тротуар, установят ограждения, нанесут разметку, отремонтируют нижние поверхности плит и антикоррозионную защиту, также починят пролеты и установят ограждения на обочинах перед мостом. Всего этапов шесть.

Недавно НГС побывал на Димитровском мосту, тогда там заканчивали укладку бетона на первой полосе. Ремонт останавливали на несколько дней из-за корректировки проекта.