Мэр Новосибирска получил предостережение прокуратуры — какие нарушения нашли в городе

Прокуратура вынесла предостережение мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву из-за затянувшегося ремонта на Октябрьском и Димитровском мостах.
— В связи с низкими темпами выполнения работ, недостаточностью сил и средств на объектах, мэрии города объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков завершения ремонта на мостах, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Как отметили в ведомстве, готовность Октябрьского моста составляет 61%, Димитровского моста — 11%.
Ранее в мэрии сообщили, что на Димитровском мосту почти закончили первый этап ремонта. Подрядчик уже демонтировал старое покрытие на одной из полос и обустроил выравнивающий слой.
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