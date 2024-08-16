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Дороги и транспорт Мэр Новосибирска получил предостережение прокуратуры — какие нарушения нашли в городе

Мэр Новосибирска получил предостережение прокуратуры — какие нарушения нашли в городе

Сотрудники ведомства выезжали на проблемные участки

3 892
62 комментария
Работы отстают от графика

Прокуратура вынесла предостережение мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву из-за затянувшегося ремонта на Октябрьском и Димитровском мостах.

— В связи с низкими темпами выполнения работ, недостаточностью сил и средств на объектах, мэрии города объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков завершения ремонта на мостах, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как отметили в ведомстве, готовность Октябрьского моста составляет 61%, Димитровского моста — 11%.

Ранее в мэрии сообщили, что на Димитровском мосту почти закончили первый этап ремонта. Подрядчик уже демонтировал старое покрытие на одной из полос и обустроил выравнивающий слой.

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Димитровский мост Октябрьский мост Мэрия Прокуратура Новосибирск
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Комментарии
64
Объективный наблюдатель
16 августа 2024, 17:05
Ехали по Димитровскому во вторник в районе 11 часов. НИ ОДНОГО РАБОЧЕГО......
Олег0707
16 августа 2024, 16:58
Толку-то от прокуратуры здесь нет. Денег прокуроры точно не смогут на ремонт мостов найти.
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