Один человек пострадал, второго ищут: на разрезе в Кузбассе обрушилась порода — что об этом известно

В ночь на 10 октября на беловском разрезе, принадлежащем АО «Кузбассразрезуголь», обрушилась порода. Под завалом оказались двое сотрудников-машинистов. Наши коллеги из NGS42.RU собрали коротко все самые важные детали ЧП.
Обвал грунта случился на Моховском угольном разрезе в районе 02:40. В центре смещения горной породы оказались работающие на предприятии бульдозер и буровая установка. Транспорт вместе с работниками провалился и оказался под завалами.
Источник NGS42.RU сообщал, что пострадавшим водителям 59 и 57 лет. Одного из них оперативно удалось выкопать. Медики увезли мужчину в больницу, где, предварительно, диагностировали у него только перелом пальца.
Второй горняк, находившийся в момент ЧП на карьере, пропал. Его ищут под завалами сотрудники ВГСЧ и специалисты предприятия. На связь машинист не выходил.
По данным NGS42.RU, спасателям приходится работать «с осторожностью», так как порода вновь может обрушиться. В поисках пропавшего машиниста задействовано около десятка единиц техники и 30 человек.
Моховский угольный разрез входит в состав второй по объему добычи угольной компании «Кузбассразрезуголь». В число ее активов в Кемеровской области входят две шахты («Байкамская» и «Алексиевская») и шесть разрезов («Кедровский», «Бачатский», «Моховский», «Краснобродский», «Талдинский» и «Калтанский»). Гендиректором КРУ является Станислав Матва. По сведениям сервиса «Контур.Фокус», в прошлом году АО «УК „Кузбассразрезуголь“» показало выручку в 431,5 млрд рублей и чистую прибыль в 121,7 млрд.
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Обстоятельства произошедшего на месте выясняют также сотрудники прокуратуры. Они проверят, соблюдал ли разрез законодательство об охране труда и промбезопасности. В Ростехнадзоре корреспонденту сообщили, что их сотрудники также выехали на место, где ведется поисково-спасательная операция.
Позже представитель Ростехнадзора РФ Андрей Виль раскрыл подробности спасения выжившего машиниста. Выяснилось, что после происшествия работник вышел на связь и сообщил, что был зажат в кабине бульдозера.
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