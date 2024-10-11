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Происшествия Один человек пострадал, второго ищут: на разрезе в Кузбассе обрушилась порода — что об этом известно

Один человек пострадал, второго ищут: на разрезе в Кузбассе обрушилась порода — что об этом известно

Рассказываем хронику ЧП на угольном предприятии

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Есть риск нового обрушения, но пропавшего без вести продолжают искать

В ночь на 10 октября на беловском разрезе, принадлежащем АО «Кузбассразрезуголь», обрушилась порода. Под завалом оказались двое сотрудников-машинистов. Наши коллеги из NGS42.RU собрали коротко все самые важные детали ЧП.

Обвал грунта случился на Моховском угольном разрезе в районе 02:40. В центре смещения горной породы оказались работающие на предприятии бульдозер и буровая установка. Транспорт вместе с работниками провалился и оказался под завалами.

Источник NGS42.RU сообщал, что пострадавшим водителям 59 и 57 лет. Одного из них оперативно удалось выкопать. Медики увезли мужчину в больницу, где, предварительно, диагностировали у него только перелом пальца.

Второй горняк, находившийся в момент ЧП на карьере, пропал. Его ищут под завалами сотрудники ВГСЧ и специалисты предприятия. На связь машинист не выходил.

По данным NGS42.RU, спасателям приходится работать «с осторожностью», так как порода вновь может обрушиться. В поисках пропавшего машиниста задействовано около десятка единиц техники и 30 человек.

Моховский угольный разрез входит в состав второй по объему добычи угольной компании «Кузбассразрезуголь». В число ее активов в Кемеровской области входят две шахты («Байкамская» и «Алексиевская») и шесть разрезов («Кедровский», «Бачатский», «Моховский», «Краснобродский», «Талдинский» и «Калтанский»). Гендиректором КРУ является Станислав Матва. По сведениям сервиса «Контур.Фокус», в прошлом году АО «УК „Кузбассразрезуголь“» показало выручку в 431,5 млрд рублей и чистую прибыль в 121,7 млрд.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ. Правоохранители будут проверять, были ли нарушения правил безопасности.

Следователи опубликовали видео с места, где обрушился грунт

Обстоятельства произошедшего на месте выясняют также сотрудники прокуратуры. Они проверят, соблюдал ли разрез законодательство об охране труда и промбезопасности. В Ростехнадзоре корреспонденту сообщили, что их сотрудники также выехали на место, где ведется поисково-спасательная операция.

Позже представитель Ростехнадзора РФ Андрей Виль раскрыл подробности спасения выжившего машиниста. Выяснилось, что после происшествия работник вышел на связь и сообщил, что был зажат в кабине бульдозера.

В начале 2024 года в Томской области водитель экскаватора провалился под лед вместе с техникой. Предположительно, им оказался житель Новосибирска

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Комментарии
1
Гость
32 минуты
Мужики по 55 - 60 лет работают. Чтобы жить не хуже других . И детям помочь.
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