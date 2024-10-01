Как после апокалипсиса: что осталось от мебельного комбината в Барнауле — фоторепортаж

Пожар начался на пятом этаже Источник: Владимир Игнатов











29 сентября в Барнауле сгорела мебельная фабрика. Пожар начался вечером на пятом этаже. Локализовать возгорание удалось только поздно вечером, а полностью потушить огонь — утром 30 сентября. Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте происшествия. Фотограф Владимир Игнатов показал, что там происходит.

Как сообщили в официальном телеграм-канале МЧС по региону, здание частично обрушилось. Пожарные проливают конструкции, которые дымятся до сих пор.

На месте работают 42 сотрудника, используют 12 автоцистерн. По последним данным пожар тушили более 140 сотрудников. Работали 54 единицы техники.

Причины возгорания до сих пор неизвестны. На месте работал территориальный прокурор.

Огонь охватил почти семь тысяч квадратов. Большинство людей вышли из здания сами, но одному понадобилась помощь. Никто не пострадал.

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На Барнаульском комбинате выпускали корпусную и мягкую мебель под брендом «Три слона». Судя по отзывам в Сети, компанией не были довольны ни сотрудники, ни клиенты.