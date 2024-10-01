НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+10°

ясная погода, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

южн.

 756мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17

От 0 до +19 градусов: новосибирцев предупредили о перепаде температур

Что интересного в стране
Как зарабатывают на САХ
Сибиряки — про работу в офисе
Дальнобойщик стал фермером
Лайфхаки для уютного дома
Остановки-шедевры
Новости в Telegram
Происшествия фоторепортаж Как после апокалипсиса: что осталось от мебельного комбината в Барнауле — фоторепортаж

Как после апокалипсиса: что осталось от мебельного комбината в Барнауле — фоторепортаж

Пожар тушили 16 часов

247
1 комментарий

Пожар начался на пятом этаже

29 сентября в Барнауле сгорела мебельная фабрика. Пожар начался вечером на пятом этаже. Локализовать возгорание удалось только поздно вечером, а полностью потушить огонь — утром 30 сентября. Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте происшествия. Фотограф Владимир Игнатов показал, что там происходит.

Как сообщили в официальном телеграм-канале МЧС по региону, здание частично обрушилось. Пожарные проливают конструкции, которые дымятся до сих пор.

На месте работают 42 сотрудника, используют 12 автоцистерн. По последним данным пожар тушили более 140 сотрудников. Работали 54 единицы техники.

Причины возгорания до сих пор неизвестны. На месте работал территориальный прокурор.

Огонь охватил почти семь тысяч квадратов. Большинство людей вышли из здания сами, но одному понадобилась помощь. Никто не пострадал.

+20

На Барнаульском комбинате выпускали корпусную и мягкую мебель под брендом «Три слона». Судя по отзывам в Сети, компанией не были довольны ни сотрудники, ни клиенты.

Ранее на правом берегу Новосибирска произошел пожар. Вблизи Гусинобродского шоссе вспыхнуло кафе.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
ВИЗИТКИ54.РФ
11 минут
Жестко конечно...
Гость
1 минута
Фотосессия огонь. Лайк, подписка
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Mila,56

Галина,39

K1r,32

Vite,41

Юрий,46

Не могу придумать,50

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление