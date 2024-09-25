«У троллейбуса в проводах запутались рога»: огромная пробка собралась из-за ДТП на площади Труда

Рога троллейбуса активно пытались освободить Источник: предоставлено читателем НГС











В Новосибирске на площади Труда произошло ДТП, которое практически парализовало движение автомобилей. Об этом НГС рассказал читатель Вячеслав.

По словам мужчины, ДТП произошло примерно три часа назад, однако дорожная ситуация до сих пор не выправилась. На этом участке легковушка врезалась в фургон. Троллейбус попытался объехать аварию, но сам стал заложником ситуации — его рога запутались в проводах.

— Тут настоящий коллапс. Они сейчас не могут отсоединить рога от проводов. Их там дергают — скоро вообще оборвут, — говорит Вячеслав.

Источник: предоставлено читателем НГС

При этом, по словам новосибирца, за три часа на место ДТП так и не приехали ни сотрудники ГАИ, ни аварийные комиссары.

НГС запросил комментарий в Госавтоинспекции. На момент написания материала ответа не поступило.