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Огромная пробка собралась из-за ДТП на площади Труда

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Происшествия «У троллейбуса в проводах запутались рога»: огромная пробка собралась из-за ДТП на площади Труда

«У троллейбуса в проводах запутались рога»: огромная пробка собралась из-за ДТП на площади Труда

По словам очевидца, коллапс на площади длится уже около трех часов

2 937
26 комментариев

Рога троллейбуса активно пытались освободить

В Новосибирске на площади Труда произошло ДТП, которое практически парализовало движение автомобилей. Об этом НГС рассказал читатель Вячеслав.

По словам мужчины, ДТП произошло примерно три часа назад, однако дорожная ситуация до сих пор не выправилась. На этом участке легковушка врезалась в фургон. Троллейбус попытался объехать аварию, но сам стал заложником ситуации — его рога запутались в проводах.

— Тут настоящий коллапс. Они сейчас не могут отсоединить рога от проводов. Их там дергают — скоро вообще оборвут, — говорит Вячеслав.

При этом, по словам новосибирца, за три часа на место ДТП так и не приехали ни сотрудники ГАИ, ни аварийные комиссары.

НГС запросил комментарий в Госавтоинспекции. На момент написания материала ответа не поступило.

Ранее НГС писал, что в центре Новосибирска трамвай № 13 попал в ДТП.

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Комментарии
26
Ханна Намити
18 минут
Бардак полный в городе
Ханна Намити
15 минут
"— Они сейчас не могут отсоединить рога от проводов. Их там дергают — скоро вообще оборвут, — говорит Вячеслав." С...Рога видимо у Вячеслава, а у троллейбуса ТОКОПРИЕМНИКИ!
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