«Сначала пропускал, затем резко передумал»: в центре Новосибирска трамвай № 13 попал в ДТП

Сегодня, 23 сентября, утром произошло ДТП с трамваем № 13. Авария случилась на пересечении Коммунистической и Серебренниковской. Об этом рассказал читатель НГС.
— Автомобиль сначала пропускал трамвай, затем резко передумал, но не успел, — рассказала читатель.
Как видно по фото, трамвай врезался в заднюю часть автомобиля, а бампер отлетел. По словам очевидца, все самостоятельно покинули салон. Никто не пострадал.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ за комментарием.
Под Новосибирском вечером 22 сентября произошло массовое ДТП. На трассе между Плотниково и Гусиным Бродом столкнулись 6 автомобилей.