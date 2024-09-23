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Происшествия «Сначала пропускал, затем резко передумал»: в центре Новосибирска трамвай № 13 попал в ДТП

«Сначала пропускал, затем резко передумал»: в центре Новосибирска трамвай № 13 попал в ДТП

Авария произошла на пересечении Коммунистической и Серебренниковской

2 830
15 комментариев

ДТП произошло утром в понедельник

Сегодня, 23 сентября, утром произошло ДТП с трамваем № 13. Авария случилась на пересечении Коммунистической и Серебренниковской. Об этом рассказал читатель НГС.

— Автомобиль сначала пропускал трамвай, затем резко передумал, но не успел, — рассказала читатель.

Пассажиры покинули салон

Как видно по фото, трамвай врезался в заднюю часть автомобиля, а бампер отлетел. По словам очевидца, все самостоятельно покинули салон. Никто не пострадал.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ за комментарием.

Под Новосибирском вечером 22 сентября произошло массовое ДТП. На трассе между Плотниково и Гусиным Бродом столкнулись 6 автомобилей.

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Комментарии
17
Я-иная
56 минут
Водятла ничего и никто не исправят
Гость
1 час
не понимаю тех, кто не боится трамвай трамвай в клочья разнесёт любую легковушку и останется цел, не пострадает.
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