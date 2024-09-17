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Происшествия В Академгородке из-под земли забил фонтан — горячая вода плескалась полчаса. Видео

В Академгородке из-под земли забил фонтан — горячая вода плескалась полчаса. Видео

Вода затопила подвал ближайшего дома

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23 комментария

Сейчас прорыв уже устранили

В новосибирском Академгородке возле дома на Иванова, 17 забил фонтан горячей воды. Инцидент произошел сегодня, 17 сентября, утром. Видео появилось в телеграм-канале «Сообщество Академгородка».

Как рассказала корреспонденту НГС представительница ТСЖ «Вымпел», на месте уже работают сотрудники теплоснабжающей организации ФГУП «УЭВ». Они устранили прорыв.

— Обещали, что сегодня будут наблюдать. Надо, чтобы вода из ямы ушла. Они посмотрят причину. И потом медленно и печально начнут ее ликвидировать, — отметила представительница ТСЖ.

Горячую воду в доме отключили. Фонтан бил из-под земли больше тридцати минут.

Как объяснила сотрудница, это не первая авария на этом участке. А так как теплосеть проходит близко к дому, то вода топит подвалы. После аварий происходит и просадка грунта и канализационных выходов. ТСЖ пришлось уже в двух подъездах менять трубы.

— Мы уже много раз обращали внимание «УЭВ» на участок. Там в зимнее время видно, что в нескольких местах идет парение. Там, более того, машины стоят — над этой теплотрассой. Она по обочине проходит. Три года назад пришлось им даже разрывать часть теплотрассы, участок менять. Но они не собираются перекладывать теплотрассу вдоль нашего дома, — рассказали НГС в ТСЖ «Вымпел».

Сотрудники ТСЖ отметили, что они долго не могли дозвониться до ФГУП и вызвать специалистов. Но когда те приехали, то оперативно перекрыли горячую воду.

Корреспондент НГС направила запрос в теплоснабжающую организацию.

В Новосибирске на улице Петропавловской коммунальщики разрыли яму. На участке зимой этого года произошла коммунальная авария.

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Новосибирск Отопление Академгородок Прорыв
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Комментарии
24
274444392
17 сентября 2024, 13:56
Зимой пойдут, прорывы за прорывами и отрывами. За это же голосовали
233143581
17 сентября 2024, 13:28
Оой, тёпленькая пошла...
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