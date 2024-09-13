В Новосибирске завершили поиски двоих 12-летних мальчиков — они пропали несколько дней назад

11 сентября подростки ушли из дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске завершились поиски двоих пропавших мальчиков 12 лет. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

— Найдены, живы! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — сказано в группе отряда во «ВКонтакте».

НГС обратился в пресс-службу поискового отряда с просьбой уточнить, когда был найдены подростки.

Об исчезновении детей стало известно 12 сентября. По информации волонтеров, днем ранее, 11 сентября, подростки ушли из дома и не вернулись.

В пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» региона объясняли, что один из мальчиков ушел на улицу в Советском районе и не вернулся. Другой парень в тот же день не пришел домой из школы.