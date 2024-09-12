12-летний мальчик пропал в Калининском районе Новосибирска

В день пропажи мальчик был одет в ту же куртку, что и на фото Источник: поисковой отряд «ЛизаАлерт» / vk.com, Татьяна Фатеева / NGS.RU











В Калининском районе Новосибирска пропал 12-летний Вячеслав Никонов. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Как рассказала НГС Алина Нольде, руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области, заявка на поиски Вячеслава поступила на горячую линию отряда сегодня.

— Днем ранее, 11 сентября, мальчик вышел из дома в Калининском районе и не вернулся, — сообщила Алина Нольде.

Сейчас группа распространения отряда активно размещает ориентировки в интернете, важны любые свидетельства от горожан, которые могли видеть пропавшего или что-либо знают об его местонахождении.

Рост Вячеслава составляет 152 сантиметра, мальчик худощавого телосложения, глаза у ребенка карие, волосы светло-русые.

Вячеслав был одет в темно-синюю куртку, как на фото, серые джинсы, черные кроссовки с красными вставками. С собой у мальчика был черный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.