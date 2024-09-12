12-летний мальчик пропал в Калининском районе Новосибирска

В Калининском районе Новосибирска пропал 12-летний Вячеслав Никонов. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Как рассказала НГС Алина Нольде, руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области, заявка на поиски Вячеслава поступила на горячую линию отряда сегодня.
— Днем ранее, 11 сентября, мальчик вышел из дома в Калининском районе и не вернулся, — сообщила Алина Нольде.
Сейчас группа распространения отряда активно размещает ориентировки в интернете, важны любые свидетельства от горожан, которые могли видеть пропавшего или что-либо знают об его местонахождении.
Рост Вячеслава составляет 152 сантиметра, мальчик худощавого телосложения, глаза у ребенка карие, волосы светло-русые.
Вячеслав был одет в темно-синюю куртку, как на фото, серые джинсы, черные кроссовки с красными вставками. С собой у мальчика был черный рюкзак.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.
Пару дней назад в Новосибирской области в поселке Пушном Черепановского района пропал 17-летний Алексей Сергеев. Его местонахождение неизвестно с 26 августа.