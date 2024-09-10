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Происшествия 17-летний парень пропал в Новосибирской области

17-летний парень пропал в Новосибирской области

Его местонахождение неизвестно с 26 августа

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1 комментарий

С собой у юноши была черная сумка

В Новосибирской области в поселке Пушном Черепановского района пропал 17-летний Алексей Сергеев. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно с 26 августа.

Приметы Алексея: рост — 186 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, глаза карие. В день пропажи, предположительно, был одет в черно-белую куртку, темно-синюю футболку, черные штаны и кроссовки. С собой у юноши была черная сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или позвоните по 112.

Ранее в Новосибирске пропала 21-летняя Кристина Коновалова. К ее поискам подключили волонтеров.

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Комментарии
1
Гость
10 сентября 2024, 22:19
Как честный гражданин России, наверное уехал на СВО.
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