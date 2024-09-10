В Новосибирске пропала 21-летняя девушка — ее не могут найти уже около месяца

Ее местонахождение неизвестно с 15 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, «ЛизаАлерт»











В Кировском районе Новосибирска пропала 21-летняя Кристина Коновалова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение девушки неизвестно с 15 августа.

Приметы Кристины: рост — 168 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Во что была одета в момент пропажи — неизвестно. Предположительно, с собой у девушки была черна сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.