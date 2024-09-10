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Происшествия В Новосибирске пропала 21-летняя девушка — ее не могут найти уже около месяца

В Новосибирске пропала 21-летняя девушка — ее не могут найти уже около месяца

Сибирячка жила в Кировском районе

937
3 комментария

Ее местонахождение неизвестно с 15 августа

В Кировском районе Новосибирска пропала 21-летняя Кристина Коновалова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение девушки неизвестно с 15 августа.

Приметы Кристины: рост — 168 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Во что была одета в момент пропажи — неизвестно. Предположительно, с собой у девушки была черна сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.

Ранее в Новосибирске нашли двух пропавших мальчиков 8 и 10 лет. Они сбежали из дома в начале сентября.

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Комментарии
5
Гость
10 сентября 2024, 20:16
Пропала девушка а найдётся женщина.
Гость
10 сентября 2024, 20:19
/Черна сумка/-это на каком,на сербском?
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