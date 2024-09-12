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Происшествия «Ушли из дома и не вернулись»: в Новосибирске ищут двух 12-летних мальчиков

«Ушли из дома и не вернулись»: в Новосибирске ищут двух 12-летних мальчиков

Дети исчезли накануне

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4 комментария

Дети пропали 11 сентября

В Новосибирске пропали 12-летние Иван Лещев и Николай Пономарев из Советского района. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».

— 11 сентября 2024 года ушли из дома и не вернулись, — сказано в сообщении.

Рост Ивана Лещева составляет 135 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие. Мальчик был одет в серую кофту, черные спортивные штаны с зелеными надписями, футболку и темные кроссовки.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о подростках по номеру 112.

Николай Пономарев был в белой рубашке, черных брюках, светлых кроссовках, с собой мальчик взял серый рюкзак. Рост подростка достигает 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о подростках по телефону горячей линии 8-(800)-700-54-52 или по номеру 112.

11 сентября в Новосибирске пропал 12-летний мальчик из Калининского района. Он вышел из дома и не вернулся.

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Обновлено.

Как сообщили НГС в пресс-службе отряда, заявка на поиск подростков поступила на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» 12 сентября.

— Лещев Иван, по словам заявителей, пропал днем ранее, ушел на улицу в Советском районе и не вернулся. Пономарев Николай в тот же день не пришел домой из школы. На данный момент местонахождение подростков неизвестно, — объяснили в поисковом отряде.

Сейчас специалисты выполняют задачи по информационному поиску, отрабатывают приоритетные версии пропажи и проверяют поступающие свидетельства.

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Пропал Дети Новосибирск ЛизаАлерт
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Комментарии
4
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
12 сентября 2024, 22:14
Больше мусульман в Россию запускайте.
Стрела_правосудия
12 сентября 2024, 22:10
Ушли на СВО.
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