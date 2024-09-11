«Услышал хлопок, а затем увидел дым»: очевидцы — о пожаре в строящейся многоэтажке на Овражной

На месте заметили 5 пожарных машин Источник: читательница НГС Алина











Очевидцы рассказали подробности пожара, который произошел сегодня улице Овражная в Новосибирске. На правом берегу вспыхнул 25-этажный строящийся дом.

— Был сильный столб дыма, но у меня в квартире, хотя я живу рядом, запаха гари не было. На месте работало 5 пожарных машин, — рассказала читательница НГС Алина.

Источник: читатели НГС

Еще один читатель НГС Михаил сообщил, что перед началом пожара слышал хлопок.

— Услышал какой-то хлопок, смотрю, со стороны строящегося жилого дома «Таймс Сквер» повалил густой черный дым. Побежал туда, думаю мало ли что, может помощь нужна. Смотрю там пламя, внутри первого этажа, а на уровне второго этажа, справа рабочие бегают, буквально через 5 минут увидел пожарных, — сообщил мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, открытое горение ликвидировали спустя 28 минут после прибытия пожарных. Площадь возгорания составила 150 квадратных метром.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к подрядчику. На момент публикации ответ не поступил.