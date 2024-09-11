Черный дым поднялся над многоэтажками в Новосибирске — видео возгорания

Днем 11 сентября на правом берегу Новосибирска заметили густой черный дым. Возгорание произошло на Красном проспекте, сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
На кадрах видно, как клубы дыма поднялись над многоэтажными зданиями. По предварительным данным, возгорание случилось на строительной площадке, заявил паблик.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой уточнить подробности пожара. Читатель НГС Максим сообщил, что заметил возгорание в 13:38 в районе ТРЦ «Ройял Парк», он сфотографировал дым, находясь на площади Трубникова.
В начале сентября в Бердске загорелась кровля многоэтажного дома. Место пожара попало на видео.
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По данным читателей НГС, пожар произошел на улице Овражная, 2А. В МЧС подтвердили, что инцидент произошел на улице Овражная.
— Объект: 25 этажная новостройка, строящееся здание. С 3 этажа идёт дым, — сообщили в ведомстве.
Вызов поступил в ведомство в 13:41. Пожарные прибыли на место в 13:46.