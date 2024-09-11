Черный дым поднялся над многоэтажками в Новосибирске — видео возгорания

Читатель НГС заметил дым от пожара в 13:38 Источник: читатель НГС Максим











Днем 11 сентября на правом берегу Новосибирска заметили густой черный дым. Возгорание произошло на Красном проспекте, сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Густой дым сняли на видео очевидцы Источник: «Новосибирск с огоньком»/t.me

На кадрах видно, как клубы дыма поднялись над многоэтажными зданиями. По предварительным данным, возгорание случилось на строительной площадке, заявил паблик.

В соцсетях заявили, что пожар произошел на стройке Источник: «Новосибирск с огоньком»/t.me

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой уточнить подробности пожара. Читатель НГС Максим сообщил, что заметил возгорание в 13:38 в районе ТРЦ «Ройял Парк», он сфотографировал дым, находясь на площади Трубникова.

В начале сентября в Бердске загорелась кровля многоэтажного дома. Место пожара попало на видео.