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Происшествия Черный дым поднялся над многоэтажками в Новосибирске — видео возгорания

Черный дым поднялся над многоэтажками в Новосибирске — видео возгорания

По словам очевидцев, возгорание произошло на Красном проспекте

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Читатель НГС заметил дым от пожара в 13:38

Днем 11 сентября на правом берегу Новосибирска заметили густой черный дым. Возгорание произошло на Красном проспекте, сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Густой дым сняли на видео очевидцы

На кадрах видно, как клубы дыма поднялись над многоэтажными зданиями. По предварительным данным, возгорание случилось на строительной площадке, заявил паблик.

В соцсетях заявили, что пожар произошел на стройке

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой уточнить подробности пожара. Читатель НГС Максим сообщил, что заметил возгорание в 13:38 в районе ТРЦ «Ройял Парк», он сфотографировал дым, находясь на площади Трубникова.

В начале сентября в Бердске загорелась кровля многоэтажного дома. Место пожара попало на видео.

Обновлено.

По данным читателей НГС, пожар произошел на улице Овражная, 2А. В МЧС подтвердили, что инцидент произошел на улице Овражная.

— Объект: 25 этажная новостройка, строящееся здание. С 3 этажа идёт дым, — сообщили в ведомстве.

Вызов поступил в ведомство в 13:41. Пожарные прибыли на место в 13:46.

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Пожар МЧС Новосибирск Возгорание
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Комментарии
3
Гость
11 сентября 2024, 14:11
У пожарников последнее время много работы
Гость
11 сентября 2024, 14:09
Верзила гонялся с копьем за Шуриком?
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