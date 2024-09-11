Женщину подбросило в воздух и закрутило: жуткая авария с «мускулистым авто» попала на видео

Водитель сбил 32-летнюю женщину Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











В Новосибирске появились кадры аварии, где автомобиль Chevrolet Camaro сбил женщину- пешехода на Красном проспекте. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» — как сообщалось ранее, ДТП произошло 9 сентября.

Уточняется, что момент аварии попал на видеорегистратор. На снятых кадрах видно проезжую часть, рядом с которой оборудован пешеходный переход — для водителей включился запрещающий сигнал светофора. Когда на дорогу вышла женщина, на нее вылетел автомобиль — судя по кадрам, сибирячка успела заметить машину, но это не спасло от удара. После столкновения ее подбросило в воздух и закрутило.

Судя по кадрам, после ДТП водитель не снизил скорость и скрылся Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

В результате ДТП женщина упала на дороге, а водитель, не снизив скорость, скрылся с места аварии. После удара сибирячка смогла подняться и села на проезжей части. Один из очевидцев, который был ближе всего к пострадавшей, отошел на несколько метров от пешеходного перехода.

Chevrolet Camaro — американский маслкар. В марте 2023 года концерн General Motors объявил о намерении снять его с производства, сообщала Газета.ру. Автомобиль, задуманный как машина для молодежи, успел стать одним из ключевых героев фантастической саги «Трансформеры». Маслкар (Muscle car) с англ. — «мускулистые автомобили»

Как сообщали в полиции, 27-летнего водителя Chevrolet Camaro задержал полк ДПС 9 сентября. Известно, что сибиряк был в состоянии алкогольного опьянения, он сбил на пешеходном переходе 32-летнюю женщину.

После ДТП сибирячку доставили в больницу, а в отношении водителя составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Кроме того, Госавтоинспекторы возбудили административные дела за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, а также за невыполнение обязанностей в связи с ДТП.