НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

сев.

 760мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,11
EUR 100,50

Новосибирцам отключили горячую воду во время бабьего лета

Крутой бизнес России
Версии о захвате заложников
Обзор хороших детсадов
Древние курганы в Новопичугово
Арест за iPhone
Что продают в «Лемана ПРО»
Новости в Telegram
Происшествия Женщину подбросило в воздух и закрутило: жуткая авария с «мускулистым авто» попала на видео

Женщину подбросило в воздух и закрутило: жуткая авария с «мускулистым авто» попала на видео

Аварию снял видеорегистратор

5 905
77 комментариев

Водитель сбил 32-летнюю женщину

В Новосибирске появились кадры аварии, где автомобиль Chevrolet Camaro сбил женщину- пешехода на Красном проспекте. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» — как сообщалось ранее, ДТП произошло 9 сентября.

Уточняется, что момент аварии попал на видеорегистратор. На снятых кадрах видно проезжую часть, рядом с которой оборудован пешеходный переход — для водителей включился запрещающий сигнал светофора. Когда на дорогу вышла женщина, на нее вылетел автомобиль — судя по кадрам, сибирячка успела заметить машину, но это не спасло от удара. После столкновения ее подбросило в воздух и закрутило.

Судя по кадрам, после ДТП водитель не снизил скорость и скрылся

В результате ДТП женщина упала на дороге, а водитель, не снизив скорость, скрылся с места аварии. После удара сибирячка смогла подняться и села на проезжей части. Один из очевидцев, который был ближе всего к пострадавшей, отошел на несколько метров от пешеходного перехода.

Chevrolet Camaro — американский маслкар. В марте 2023 года концерн General Motors объявил о намерении снять его с производства, сообщала Газета.ру. Автомобиль, задуманный как машина для молодежи, успел стать одним из ключевых героев фантастической саги «Трансформеры». Маслкар (Muscle car) с англ. — «мускулистые автомобили»

Как сообщали в полиции, 27-летнего водителя Chevrolet Camaro задержал полк ДПС 9 сентября. Известно, что сибиряк был в состоянии алкогольного опьянения, он сбил на пешеходном переходе 32-летнюю женщину.

После ДТП сибирячку доставили в больницу, а в отношении водителя составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Кроме того, Госавтоинспекторы возбудили административные дела за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, а также за невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

НГС узнал, что попавший в аварию автомобиль Chevrolet Camaro может принадлежать каршеринговой компании из Новотроицка. Машину несколько раз выставляли на продажу, у нее также есть четыре штрафа — некоторые из них выписали в Новосибирске.

ПО ТЕМЕ
ДТП Сбил пешехода Новосибирск Красный проспект
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY21
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
78
Татьяна 53
11 сентября 2024, 13:04
Водилу наказать и очень строго.
Лучший друг
11 сентября 2024, 12:57
не мускулистый а мускульный, вы бы хоть погуглили, неучи
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Alans,32

рок,50

Ди,52

Кейт,29

Наталия,47

MobiJones,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление