НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

зап.

 752мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

Хоккеист погиб, катаясь на гидроцикле

Крутой бизнес России
Где деньги с дорожных строек
Обзор хороших детсадов
Топит Первомайку
Успеть на работу
Ozon переносит доставки
Дело об убийстве в Каменке
Новости в Telegram
Происшествия подробности В центре Новосибирска «мускулистый автомобиль» сбил женщину — его водитель скрылся

В центре Новосибирска «мускулистый автомобиль» сбил женщину — его водитель скрылся

Очевидцы сообщают, что машина была каршеринговая

5 839
31 комментарий

В ДТП пострадала женщина-пешеход

В Новосибирске водитель за рулем Chevrolet Camaro сбил женщину, которая переходила дорогу. После этого автомобилист покинул место ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», — отметили очевидцы в паблике.

Очевидец сообщил НГС, что этот автомобиль — каршеринговый, при этом авария произошла в другом месте.

— Это каршеринг. Ее возле Трудовой, 7 сбили на переходе, — заключил очевидец.

В ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что за рулем машины был мужчина. Его удалось найти, и сейчас его оформляют.

Chevrolet Camaro — американский маслкар. В марте 2023 года концерн General Motors объявил о намерении снять его с производства, сообщала Газета.ру. Автомобиль, задуманный как машина для молодежи, успел стать одним из ключевых героев фантастической саги «Трансформеры». Маслкар (Muscle car) с англ. — «мускулистые автомобили»

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Ранее НГС писал о том, что в центре Новосибирска подрались два водителя. Мужчины устроили потасовку на проезжей части, их пытались разнять.

ПО ТЕМЕ
ДТП Авария ГИБДД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
Лучший друг
9 сентября 2024, 12:14
не мускулистый, а мускульный!
Звездолет Сигареты Вега
9 сентября 2024, 11:40
Жесть.... отсутствие демократии с правом на оруж-я в этой стране, дает свои плоды.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Den,48

Татьяна,51

OleG,39

Евгений,35

Name,39

Денис,18

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление