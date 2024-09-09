В центре Новосибирска «мускулистый автомобиль» сбил женщину — его водитель скрылся

В ДТП пострадала женщина-пешеход Источник: t.me/teleact54











В Новосибирске водитель за рулем Chevrolet Camaro сбил женщину, которая переходила дорогу. После этого автомобилист покинул место ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», — отметили очевидцы в паблике.

Очевидец сообщил НГС, что этот автомобиль — каршеринговый, при этом авария произошла в другом месте.

— Это каршеринг. Ее возле Трудовой, 7 сбили на переходе, — заключил очевидец.

В ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что за рулем машины был мужчина. Его удалось найти, и сейчас его оформляют.

Chevrolet Camaro — американский маслкар. В марте 2023 года концерн General Motors объявил о намерении снять его с производства, сообщала Газета.ру. Автомобиль, задуманный как машина для молодежи, успел стать одним из ключевых героев фантастической саги «Трансформеры». Маслкар (Muscle car) с англ. — «мускулистые автомобили»