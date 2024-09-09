Полиция задержала водителя «мускулистого авто» после ДТП в Новосибирске — гонщик оказался пьяным

Водитель скрылся с места аварии, его удалось поймать сотрудникам полиции Источник: ГУ МВД по Новосибирской области











Полиция задержала водителя, который сбил женщину на Красном проспекте в Новосибирске и скрылся с места аварии. Мужчина за рулем Chevrolet Camaro был в состоянии алкогольного опьянения.

Chevrolet Camaro — американский маслкар. В марте 2023 года концерн General Motors объявил о намерении снять его с производства, сообщала Газета.ру. Автомобиль, задуманный как машина для молодежи, успел стать одним из ключевых героев фантастической саги «Трансформеры». Маслкар (Muscle car) с англ. — «мускулистые автомобили»

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, полк ДПС Госавтоинспекции задержал гонщика на Chevrolet Camaro. Им оказался 27-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он сбил на пешеходном переходе 32-летнюю женщину.

— Пострадавшую доставили в больницу, характер травм уточняется, — рассказали в отделе пропаганды местного ГАИ.

27-летний мужчина сел за руль пьяным Источник: ГУ МВД по Новосибирской области











Сотрудники ГАИ возбудили административные дела по статьям за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (12.24 КоАП РФ) и за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (12.27 КоАП РФ).

В отношении водителя также составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».