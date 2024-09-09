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Происшествия Полиция задержала водителя «мускулистого авто» после ДТП в Новосибирске — гонщик оказался пьяным

Полиция задержала водителя «мускулистого авто» после ДТП в Новосибирске — гонщик оказался пьяным

Пострадавшая сейчас находится в больнице

5 354
33 комментария

Водитель скрылся с места аварии, его удалось поймать сотрудникам полиции

Полиция задержала водителя, который сбил женщину на Красном проспекте в Новосибирске и скрылся с места аварии. Мужчина за рулем Chevrolet Camaro был в состоянии алкогольного опьянения.

Chevrolet Camaro — американский маслкар. В марте 2023 года концерн General Motors объявил о намерении снять его с производства, сообщала Газета.ру. Автомобиль, задуманный как машина для молодежи, успел стать одним из ключевых героев фантастической саги «Трансформеры». Маслкар (Muscle car) с англ. — «мускулистые автомобили»

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, полк ДПС Госавтоинспекции задержал гонщика на Chevrolet Camaro. Им оказался 27-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он сбил на пешеходном переходе 32-летнюю женщину.

— Пострадавшую доставили в больницу, характер травм уточняется, — рассказали в отделе пропаганды местного ГАИ.

27-летний мужчина сел за руль пьяным

Сотрудники ГАИ возбудили административные дела по статьям за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (12.24 КоАП РФ) и за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (12.27 КоАП РФ).

В отношении водителя также составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Если вам что-либо известно о случившемся, вы знаете водителя или пострадавшую, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Вчера водитель на «Тойоте Королла» влетел в «Фольксваген Поло» на перекрестке в Калининском районе Новосибирска. После столкновения лихач насмерть сбил 23-летнюю девушку.

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Авария ДТП Машина Автомобиль Новосибирск
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Комментарии
35
Гость
9 сентября 2024, 13:47
Бухой?!.. Да кто б сомневался. Ау, гаишники, вы в городе ещё есть или вы уже как динозавры и мамонты?
трям-брям
9 сентября 2024, 14:28
КоАП, КоАП... А где УК?
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