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Происшествия Лихач на «Тойоте» пролетел на красный и сбил насмерть 23-летнюю сибирячку — фото с места ДТП

Лихач на «Тойоте» пролетел на красный и сбил насмерть 23-летнюю сибирячку — фото с места ДТП

Перед столкновением с пешеходом водитель влетел в «Фольксваген Поло»

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13 комментариев

Водитель сначала врезался в машину, а после сбил пешехода

Водитель на «Тойоте Королла» влетел в «Фольксваген Поло» на перекрестке в Калининском районе Новосибирска. После столкновения лихач сбил пешехода насмерть.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску, авария произошла примерно в 09:00. Предварительно, 29-летний мужчина на «Тойоте Королла» ехал по улице Богдана Хмельницкого, на перекрестке напротив дома № 56 водитель врезался в «Фольксваген Поло». После столкновения лихач влетел в пешехода.

— Пешеход, 23-летняя женщина, получила травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в Госавтоинспецкии.

За рулем «Фольксвагена Поло» был 42-летний водитель

На месте работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Недавно в Октябрьском районе водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Вы были очевидцем аварии, знаете ее участников или погибшую девушку? Расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
13
Gordon Shumway
8 сентября 2024, 13:03
Снова тот самый перекрёсток, где пару дней назад, произошло дтп с оранжевым москвичом. Также пролетел на запрещающий сигнал светофора.
МАРГО
8 сентября 2024, 12:51
Вы только вдумайтесь - был человек и нет человека. Мгновенно. Из - за водятла обыкновенного!!! Великая боль и горе для родных девушки. Это ужасно.
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