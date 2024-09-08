Лихач на «Тойоте» пролетел на красный и сбил насмерть 23-летнюю сибирячку — фото с места ДТП

Водитель на «Тойоте Королла» влетел в «Фольксваген Поло» на перекрестке в Калининском районе Новосибирска. После столкновения лихач сбил пешехода насмерть.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску, авария произошла примерно в 09:00. Предварительно, 29-летний мужчина на «Тойоте Королла» ехал по улице Богдана Хмельницкого, на перекрестке напротив дома № 56 водитель врезался в «Фольксваген Поло». После столкновения лихач влетел в пешехода.
— Пешеход, 23-летняя женщина, получила травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в Госавтоинспецкии.
На месте работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Недавно в Октябрьском районе водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.