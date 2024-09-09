Крутой выхлоп и неоплаченные штрафы за превышение скорости: кому принадлежит маслкар, сбивший женщину на Красном проспекте

27-летний мужчина сел за руль пьяным Источник: ГУ МВД по Новосибирской области











Маслкар Chevrolet Camaro, водитель которого сбил женщину на Красном проспекте и скрылся, может принадлежать каршеринговой компании. По данным НГС, автомобиль с Оренбургским госномером зарегистрирован на компанию ООО «РТФ» из Новотроицка.

По данным Rusprofile, компания занимается лизингом и арендой автомобилей. Гендиректор организации с 2023 года предприниматель Дмитрий Фёдоров, учредитель — тюменский бизнесмен Владлен Дубинский. Выручка компании за прошлый год 41 миллион, чистой прибыли нет. Связаться с руководителями фирмы НГС не удалось.

Водитель маслкара несколько раз превышал скорость в Новосибирске Источник: Источник НГС











Chevrolet Camaro — американский маслкар. В марте 2023 года концерн General Motors объявил о намерении снять его с производства, сообщала Газета.ру. Автомобиль, задуманный как машина для молодежи, успел стать одним из ключевых героев фантастической саги «Трансформеры». Маслкар (Muscle car) с англ. — «мускулистые автомобили»

Chevrolet Camaro 2016 года выпуска выставляли на продажу на сайтах объявлений как минимум три раза: дважды в 2022 году и один раз — в 2023-м. Последняя регистрация маслкара была в Новотроицке. По разным данным, автомобиль стоит от 2,4 до3 миллионов рублей.

— Учёт РФ! Автомат! Авто в отличном состоянии! Пробег родной! Отличный внешний вид. Очень экономичная и удобная машина на каждый день. Незамеченным не останетесь точно. Крутой выхлоп! Колеса R20, новая зимняя резина! Богатая комплектация, — писал один из продавцов.

Всего у автомобиля с таким же госномером обнаружено четыре штрафа, один из которых неоплаченный. Последнее нарушение зафиксировали 14 июля — водителя оштрафовали на 2 тысячи рублей за повторное превышение скорости. Примечательно, что остальные штрафы также выписаны в Новосибирске.