НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

зап.

 751мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

Дороги Новосибирска затопило после дождя — видео

Крутой бизнес России
Не дают закончить школу
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Успеть на работу
Переезд на Сахалин
Кондукторов заменят валидаторы
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Происшествия Затопило дороги: Новосибирск ушел под воду из-за сильных дождей — видео

Затопило дороги: Новосибирск ушел под воду из-за сильных дождей — видео

Как минимум два автомобиля получили гидроудар

6 158
56 комментариев

Затяжной дождь продолжается в городе весь день

В центре Новосибирска затопило улицы после прошедшего ливня. Кадры с подтопленными дорогами опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Как пишут очевидцы в паблике, из-за прошедшего дождя затопило проезд в районе строящегося четвертого моста — у площади инженера Будагова. Хлынувшие потоки воды превратили дорогу в настоящую реку.

Также дождевая вода разлилась на Проезде Виктора Ващука в центральном районе Новосибирска.

Причиной потопа называют состояние ливневой канализации

— Утонул Honda Accord по пояс, после осеннего дождика, — комментирует происходящее один из авторов видео в паблике.

Аналогичные сообщения о подтопленных дорогах поступают и из микрорайона Дивногорский, расположенного в Ленинском районе Новосибирска. Также сообщается, что из-за потопа как минимум два автомобиля получили гидроудар и не смогли продолжить движение.

В последний раз Новосибирск ушел под воду из-за проливных дождей 5 сентября. Тогда спасателям пришлось откачивать воду в одном из жилых комплексов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Дождь Затопило город
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY20
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
56
эника
8 сентября 2024, 21:19
Мэрия, за что вы нас так ненавидите? За что это этому бедному городу?
Татьяна 53
8 сентября 2024, 20:16
Улицы ладно, а вот поля с пшеницей и другими сельхоз культурами, это да.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Денис,18

Ирина,47

ЗЕВС,58

Юрий,48

МакТрахенберг,18

Yujin,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление