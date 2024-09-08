Затопило дороги: Новосибирск ушел под воду из-за сильных дождей — видео

Затяжной дождь продолжается в городе весь день Источник: АСТ-54 Black/ Telegram











В центре Новосибирска затопило улицы после прошедшего ливня. Кадры с подтопленными дорогами опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Как пишут очевидцы в паблике, из-за прошедшего дождя затопило проезд в районе строящегося четвертого моста — у площади инженера Будагова. Хлынувшие потоки воды превратили дорогу в настоящую реку.

Также дождевая вода разлилась на Проезде Виктора Ващука в центральном районе Новосибирска.

Причиной потопа называют состояние ливневой канализации Источник: АСТ-54 Black/ Telegram

— Утонул Honda Accord по пояс, после осеннего дождика, — комментирует происходящее один из авторов видео в паблике.

Аналогичные сообщения о подтопленных дорогах поступают и из микрорайона Дивногорский, расположенного в Ленинском районе Новосибирска. Также сообщается, что из-за потопа как минимум два автомобиля получили гидроудар и не смогли продолжить движение.