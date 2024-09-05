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Осень Затопило дома и дороги: Новосибирск ушел под воду из-за сильных дождей — видео и фото

Затопило дома и дороги: Новосибирск ушел под воду из-за сильных дождей — видео и фото

До одного жилого комплекса не могли добраться ни пешеходы, ни автомобилисты

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9 комментариев

В некоторые дома на дачах уже затекла вода

Жилые дома и участки топит в Новосибирске из-за дождей. До одного из комплексов и вовсе не могли добраться пешеходы, а водители пробирались по огромной луже.

Читательница НГС Ирина рассказала, что их участки и дома в СНТ «Конструктор» в Первомайском районе заливает водой, затопленными оказались также и дороги.

Подобная ситуация произошла и на улице Озерной в ДНТ «Нива» в микрорайоне ОбьГЭС, по словам одной из местных жительниц, в дачном обществе круглогодично проживает порядка 50 семей. Вода уже затекла в дома.

Такая ситуация произошла в ДНТ «Нива», дом оказался в воде

Из-за дождей новосибирцы не могли добраться до жилого комплекса «Лето» на улице Ивана Севастьянова, 7. До домов не могли добраться пешеходы из-за огромных луж, затруднен был и проезд автомобилей. О подтоплении стало известно 3 сентября, на место выезжали спасатели, также откачивали воду и 4 сентября.

— Оба раза ливневые воды были откачаны в карьер Юго-Западный, что не создавало новых мест затопления. Работы выполнены в полном объеме, — сообщили в МКУ.

Ранее синоптики сообщили, что в Новосибирске и области в течение трех дней с 5 по 7 сентября будут идти дожди, а температура в регионе может опуститься до +2 градусов.

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Комментарии
10
TheBestOfTheBestOfTheBest
5 сентября 2024, 11:05
Главное в данной ситуации, не раскачивать лодку.
Zemb
5 сентября 2024, 11:03
5 минут от метро? красивое современное... тут рекламу видел.
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