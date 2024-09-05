Затопило дома и дороги: Новосибирск ушел под воду из-за сильных дождей — видео и фото

В некоторые дома на дачах уже затекла вода Источник: читатель НГС, «МКУ служба аварийно-спасательных работ» / vk.com











Жилые дома и участки топит в Новосибирске из-за дождей. До одного из комплексов и вовсе не могли добраться пешеходы, а водители пробирались по огромной луже.

Читательница НГС Ирина рассказала, что их участки и дома в СНТ «Конструктор» в Первомайском районе заливает водой, затопленными оказались также и дороги.

Источник: читатель НГС

Подобная ситуация произошла и на улице Озерной в ДНТ «Нива» в микрорайоне ОбьГЭС, по словам одной из местных жительниц, в дачном обществе круглогодично проживает порядка 50 семей. Вода уже затекла в дома.

Такая ситуация произошла в ДНТ «Нива», дом оказался в воде Источник: читательница НГС

Из-за дождей новосибирцы не могли добраться до жилого комплекса «Лето» на улице Ивана Севастьянова, 7. До домов не могли добраться пешеходы из-за огромных луж, затруднен был и проезд автомобилей. О подтоплении стало известно 3 сентября, на место выезжали спасатели, также откачивали воду и 4 сентября.

— Оба раза ливневые воды были откачаны в карьер Юго-Западный, что не создавало новых мест затопления. Работы выполнены в полном объеме, — сообщили в МКУ.

Источник: «МКУ служба аварийно-спасательных работ» / vk.com