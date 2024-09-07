«Разлетелись стекла, открылись капот и двери»: лихач на Range Rover снес старенький Москвич на перекрестке — жесткое видео

Авария попала в объективы сразу нескольких камер Источник: «АСТ-54 Black» / t.me











Видео, которые выкладывают новосибирские автомобильные паблики, иногда можно запросто перепутать с роликами, смонтированными по мотивам компьютерной игры GTA. Именно такая авария попала в объективы сразу нескольких регистраторов в понедельник, 2 сентября, на улице Богдана Хмельницкого. Старый, но мощный Range Rover на полной скорости ударил оранжевый Москвич, который в свою очередь сбил пешехода. Записи ДТП были опубликованы в паблике «АСТ-54» — НГС посмотрел их с автоюристом, чтобы понять, что грозит виновнику аварии.

2 сентября, середина дня, в Новосибирске вовсю идет дождь. Кажется, что в такую погоду водители сбавляют скорость и вообще ведут себя чуть более осторожно, но только не на перекрестке Богдана Хмельницкого и улицы 25 лет октября.

Подавляющее большинство водителей, которые едут по главной дороге, дисциплинировано стоят на светофоре. В этот момент на перекресток аккуратно выбирается приметный ярко-оранжевый Москвич. И немедленно получает мощный удар в бок от другого раритета.

— Прямо перед глазами вижу, как черный Rover пролетает на красный, и в тот момент, когда он замечает «Москвич», делает небольшое движение в сторону встречной полосы, то есть в сторону трамвайных путей. И врезается в «Москвич», — говорит очевидец аварии Сергей. — Обзор мне частично перекрывала машина, которая передо мной стояла на светофоре, но прекрасно было видно, что «Москвич» сильно отбросило, развернуло, там разлетелось стекло, открылся капот, открылись двери… Видно было, как водитель «Москвича» вылетел из него.

Источник: «АСТ-54 Black» / t.me

По словам Сергея, в этот момент по зебре Богдашку переходили и пешеходы. Одного из них неуправляемый «Москвич» зацепил — к счастью, на излете, и мужчине удалось удержаться на ногах.

После этого свидетели аварии начали вызывать скорую, а водитель и пассажир тонированного Range Rover, по словам очевидцев, повели себя странно.

— Они были в неадекватном состоянии, возможно, под чему-то или в алкогольном опьянении, — утверждает очевидец. — Больше переживали не за человека, а из-за того, что у них не было страховки. Говорили, что какая-то деталь машины стоит 3 тысячи рублей, кричали на этого пострадавшего парня.

Авария, естественно, попала в официальную сводку ГИБДД. Как рассказали полицейские, пешехода в списке пострадавших нет, зато ремонтировать машину придется сразу двоим автовладельцам.

— Предварительно установлено, что 2 сентября в районе дома 54 по улице 1-й Краснодонский переулок 30-летний мужчина, не имеющий права управления ТС, управляя автомобилем Range Rover, проезжая перекресток на красный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем «Москвич», который от удара отбросил автомобиль «Ниссан», — сообщили полицейские. — В результате ДТП пострадал водитель «Москвича», мужчина 2001 года рождения, который был доставлен в медучреждение.

Кто виноват в столкновении, у полицейских сомнений нет. Чтобы понять, сколько всего нарушений он допустил, НГС посмотрел записи регистратора и уличной камеры наблюдения вместе с автоюристом, адвокатом Марией Соловьевой.

— Само по себе ДТП очевидное: Range Rover должен был снизить скорость и остановиться на запрещающий красный сигнал светофора, — говорит Мария Соловьева. — Он же этого не сделал и очень похоже, что ехал с превышением.

За проезд на красный, согласно КоАП РФ, лихача оштрафуют всего на 1 тысячу рублей, а вот размер штрафа за превышение скорости будет зависеть от того, насколько именно водитель разогнался сверх максимально разрешенного.

Кроме того, в списке нарушений, которые не увидеть на записях, и отсутствие прав — а значит, лихачу, в соответствии со статьей 12.7 КоАП РФ, светит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Может грозить нарушителю ПДД и уголовная ответственность.

— Если здоровью водителя «Москвича» был причинен тяжкий вред, то возбудят уголовное дело, если нет, — административная ответственность и наказание в виде штрафа. Кроме того, пострадавшие будут взыскивать вред в порядке гражданского производства, — уточнила Мария Соловьева.

В колонию лихача вряд ли отправят: наказание по части 1 статьи 264 УК РФ — до 2 лет колонии. А вот под арестом он может оказаться на срок до полугода.

Ранее НГС писал о том, как водитель устал стоять в пробке и решил объехать ее по встречке. На его пути немедленно возник «учитель», а эпичное противостояние попало на видео.