НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

облачно, сильный дождь

ощущается как +8

4 м/c,

зап.

 751мм 79%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76

14-летний школьник заявил о похищении

Массовые увольнения на почте
Ваше мнение о работе
Рост ключевой ставки
Крутой бизнес России
Нелегальная общага
Мода на операции
Афиша на сентябрь
Мы в Telegram
Происшествия «Проехал на красный»: Range Rover протаранил оранжевый «Москвич» на Богдашке — видео момента ДТП

«Проехал на красный»: Range Rover протаранил оранжевый «Москвич» на Богдашке — видео момента ДТП

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек

3 222
33 комментария

Авария произошла на перекрестке Богдана Хмельницкого и 25 лет октября

В Калининском районе Новосибирска мужчина пострадал в аварии «Москвича» и Land Rover Range Rover. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла около 17 часов, на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября.

— Водитель внедорожника Land Rover Range Rover в наглую проехал на красный сигнал светофора по улице Богдана Хмельницкого и влетел в «Москвич», — говорится в сообщении в паблике.

После удара «Москвич» несколько раз развернулся

Очевидцы также сообщают, что в аварии пострадал пассажир отечественного автомобиля. Он находился в сознании, свидетели ЧП также вызвали на место происшествия медиков скорой помощи.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в городской отдел пропаганды ГАИ, чтобы узнать подробности аварии. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.

Ранее на Немировича-Данченко в ночной аварии перевернулся автомобиль. Очевидцы сообщили, что слышали резкий звук торможения и грохот.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск ДТП ГАИ ДТП с пострадавшим
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY18
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
Smykson
2 сентября 2024, 17:53
".. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже..." - "отмазку" не придумали?
282558467
2 сентября 2024, 17:50
Интересно сколько страховая насчитает за ремонт москвича? Это же раритет по нынешним временам и запчасти не выпускают.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,41

Елена,45

Inna,44

Тепло,49

Светлана,37

Владимир,40

Начать знакомиться
Объявления

Продам электрогитару Gibson Les Рaul Custom

78 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление