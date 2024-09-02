«Проехал на красный»: Range Rover протаранил оранжевый «Москвич» на Богдашке — видео момента ДТП

Авария произошла на перекрестке Богдана Хмельницкого и 25 лет октября Источник: АСТ-54/vk.com











В Калининском районе Новосибирска мужчина пострадал в аварии «Москвича» и Land Rover Range Rover. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла около 17 часов, на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября.

— Водитель внедорожника Land Rover Range Rover в наглую проехал на красный сигнал светофора по улице Богдана Хмельницкого и влетел в «Москвич», — говорится в сообщении в паблике.

После удара «Москвич» несколько раз развернулся Источник: АСТ-54/vk.com

Очевидцы также сообщают, что в аварии пострадал пассажир отечественного автомобиля. Он находился в сознании, свидетели ЧП также вызвали на место происшествия медиков скорой помощи.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в городской отдел пропаганды ГАИ, чтобы узнать подробности аварии. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.