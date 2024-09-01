«Резкий звук, как тормозит, а потом грохот»: машина перевернулась на Немировича-Данченко — видео с места ДТП

По словам девушкиавария произошла на улице Немировича-Данченко, 91 Источник: читательница НГС Варвара











Вечером 1 августа на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщила читательница НГС Варвара, на дороге перевернулся автомобиль — девушка прислала редакции видео с места аварии.

По ее словам, инцидент случился на улице Немировича-Данченко, 91. Она сфотографировала место аварии около 22:50.

Судя по фото, около машины собрались люди Источник: читательница НГС Варвара











— Сейчас уже приехали ДПС, МАСС, и еще одна скорая, — сообщила Варвара. — Что конкретно произошло — не знаю. Слышала резкий звук, как тормозит (автомобиль, — прим.ред), а потом грохот.

Жительница Новосибирска сняла место ДТП на видео Источник: читательница НГС Варвара

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска с просьбой уточнить, есть ли пострадавшие в аварии. По информации 2ГИС, вблизи дома №91 по улице Немировича-Данченко собралась пробка.

В районе участка ДТП собралась пробка Источник: 2ГИС











Движение затруднено на участке улицы от пересечения с Телевизионной до перекрестка с Римского-Корсакова. Информация о ДТП отсутствует, один из пользователей сервиса оставил сообщение о дорожных работах 24 апреля.