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Происшествия «Резкий звук, как тормозит, а потом грохот»: машина перевернулась на Немировича-Данченко — видео с места ДТП

«Резкий звук, как тормозит, а потом грохот»: машина перевернулась на Немировича-Данченко — видео с места ДТП

На месте находятся службы

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4 комментария

По словам девушкиавария произошла на улице Немировича-Данченко, 91

Вечером 1 августа на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщила читательница НГС Варвара, на дороге перевернулся автомобиль — девушка прислала редакции видео с места аварии.

По ее словам, инцидент случился на улице Немировича-Данченко, 91. Она сфотографировала место аварии около 22:50.

Судя по фото, около машины собрались люди

— Сейчас уже приехали ДПС, МАСС, и еще одна скорая, — сообщила Варвара. — Что конкретно произошло — не знаю. Слышала резкий звук, как тормозит (автомобиль, — прим.ред), а потом грохот.

Жительница Новосибирска сняла место ДТП на видео

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска с просьбой уточнить, есть ли пострадавшие в аварии. По информации 2ГИС, вблизи дома №91 по улице Немировича-Данченко собралась пробка.

В районе участка ДТП собралась пробка

Движение затруднено на участке улицы от пересечения с Телевизионной до перекрестка с Римского-Корсакова. Информация о ДТП отсутствует, один из пользователей сервиса оставил сообщение о дорожных работах 24 апреля.

Несколько дней назад в Новосибирске водитель «Газели» врезался в КАМАЗ на Бугринском мосту. Грузовик задействовали для ремонта дороги.

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ДТП Немировича-Данченко Новосибирск ДПС
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Комментарии
6
Долой мракобесие
1 сентября 2024, 23:55
Низко летели?
282625569
1 сентября 2024, 23:55
надеюсь там работницы и работники этой улицы не пострадали
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