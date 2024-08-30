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Происшествия подробности Пострадали трое: на Бугринском мосту водитель Газели врезался в КАМАЗ — фото с места

Пострадали трое: на Бугринском мосту водитель Газели врезался в КАМАЗ — фото с места

В момент столкновения на грузовике специалисты ремонтировали дорогу

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17 комментариев

В аварии пострадали водитель и пассажиры Газели

На Бугринском мосту в Новосибирске днем 30 августа водитель на Газели врезался в КАМАЗ, который специалисты задействовали для ремонта дороги. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

– В 14:10 водитель 1993 года рождения за рулем Газели ехал по Бугринскому мосту в сторону левого берега, и в районе дома по улице Бугурусланской, 5 в левой полосе врезался в КАМАЗ, который осуществлял дорожные работы. В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры Газели, – отметили в городском ГИБДД.

За рулем Газели был мужчина 1993 года рождения

Травмы получили водитель 1993 года рождения, пассажиры — мужчина 1994 года рождения и женщина примерно 80 лет. Ее личность пока устанавливается, а также характер травм и обстоятельства ДТП.

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Ранее НГС писал о том, что сибирячка за рулем Land Cruiser поехала на красный и сбила молодого человека. ДТП произошло на улице Кирова 29 августа.

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Комментарии
17
shamank331
30 августа 2024, 16:53
Мимо проезжал видел их, уже ГАИ стояли и ещё одна машина на аварийке за ними. Как обычно КамАЗ никакими знаками за собой полосу не закрыл, ну и газелист видимо жал на всю железку коль вовремя не отреагировал, а отреагировав не успел затормозить, наверное вещи перевозил бабушкины и ухайдокал бабулю на больничную койку.
Гость
30 августа 2024, 16:51
А я думал водители ГАЗелей бессмертные и неповреждающиеся, судя по стилю их езды.
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