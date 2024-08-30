Пострадали трое: на Бугринском мосту водитель Газели врезался в КАМАЗ — фото с места

В аварии пострадали водитель и пассажиры Газели Источник: ГИБДД города Новосибирска











На Бугринском мосту в Новосибирске днем 30 августа водитель на Газели врезался в КАМАЗ, который специалисты задействовали для ремонта дороги. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

– В 14:10 водитель 1993 года рождения за рулем Газели ехал по Бугринскому мосту в сторону левого берега, и в районе дома по улице Бугурусланской, 5 в левой полосе врезался в КАМАЗ, который осуществлял дорожные работы. В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры Газели, – отметили в городском ГИБДД.

За рулем Газели был мужчина 1993 года рождения Источник: ГИБДД города Новосибирска











Травмы получили водитель 1993 года рождения, пассажиры — мужчина 1994 года рождения и женщина примерно 80 лет. Ее личность пока устанавливается, а также характер травм и обстоятельства ДТП.