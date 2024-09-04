«Угрожали жильцам»: в Ленинском районе заметили людей с пистолетом и битой — люди слышали выстрелы

В подъезде молодые люди ходили с оружием Источник: Коллаж t.me/teleact54











В Новосибирске вечером 3 сентября в ЖК «Радуга Сибири» в доме по улице Забалуева, 90 заметили компанию молодых людей, которые якобы ходили по подъездам и угрожали местным жителям. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Забалуева, 90, группа людей ходила с оружием и битой. Угрожали жильцам. А на озере были слышны выстрелы. Полицию вызывали — никто не приехал, — сообщил очевидец в сообществе.

Возле подъезда, по словам очевидцев, был какаой-то конфликт Источник: t.me/teleact54

На видео к посту молодые люди и девушки – компания из семи человек – стоят у подъезда и, кажется, разговаривают. На фото – двое молодых людей. Они находятся в подъезде. У одного в руке – пистолет, и он им куда-то целится, у другого – бита.

В группе «АСТ-54» во ВК один из комментаторов отметил, что был свидетелем ситуации, и все было не совсем так.

— Лично видел эту ситуацию. На тротуаре действительно был конфликт, но после него с одного из балконов дома начал кричать мужчина, и именно оттуда произошёл выстрел. Полицию вызвали, и как я понял, того, кто произвёл выстрел, полицейские нашли. Что было дальше, не в курсе, — пишет Александр.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве информацию по ситуации уточняют.

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