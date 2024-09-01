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Педагог из Ложка держит в страхе поселок

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Криминал эксклюзив «Каждому начала писать гадости»: педагог из Ложка держит в страхе поселок — от нее пострадали машины, родители боятся за детей

«Каждому начала писать гадости»: педагог из Ложка держит в страхе поселок — от нее пострадали машины, родители боятся за детей

Конфликт учительницы и родителей начался еще в мае, и с тех пор только набирает обороты

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62 комментария

Тихий и благополучный Ложок неожиданно столкнулся с постоянными дебошами одной из жительниц. Педагог дошкольного образования пинала чужие машины и угрожала родителям своих учеников

В поселке Ложок рядом с Академгородком набирает обороты конфликт педагога дополнительного образования и родителей младшеклассников и детсадовцев. Озабоченные мамы хотят навсегда избавиться от учительницы ИЗО, но вовсе не потому, что недовольны ей как педагогом. Проблема в другом: любимая учительница из художественного кружка примерно полгода назад начала вести себя очень странно. Она отпинала чужую машину, угрожала родителям собственных воспитанников и фактически превратила жизнь своих соседей в ад. Озабоченные мамы школьников обратились к директору школы искусств, и тот якобы на словах пообещал впредь не допускать эксцентричную даму до занятий с маленькими детьми. Но в письме ответил совсем другое: мол, основания для увольнения учителей прописаны в законе, и их случая там нет. НГС пообщался со всеми сторонами странной и немного пугающей истории и узнал, что делать родителям, если те заподозрили, что учитель опасен.

«У нее везде конфликты»: версия мам из Ложка

В мае 2024 года групповые чаты жителей ЖК «Да Винчи» едва ли не взорвались от негодования: в тихом поселке, состоящем из малоэтажных домов, коттеджей и таун-хаусов, где живут преимущественно семьи с детьми, неожиданно произошло нечто странное. Местная жительница по неизвестной причине, не сдерживаясь, отпинала машину соседки, затем исписала ее непристойностями, а под конец с удовольствием посидела на крыше авто, явно позируя для многочисленных операторов.

В буйной даме жители ЖК опознали не какую-нибудь маргинальную личность, а педагога дополнительного образования, учительницу ИЗО из Барышевской детской школы искусств, которая вела занятия у ложковских детсадовцев и младшеклассников, Анастасию Владимировну Б.

— Началось все с того, что женщина поставила свою машину под окнами, и Анастасия Владимировна начала на нее орать, мол, убери свою машину, мне мешают жить газы, я дышать здесь не могу, — описывает конфликт местная жительница Ольга (имя изменено по просьбе героини). — Соседка попыталась объяснить, что там находится официальная парковка, но Анастасия Владимировна начала всякие гадости писать на машине, залезла на крышу ее, посидела там. И да, на минуточку: эта машина — электрокар.

По словам жительниц Ложка, Анастасии помешали выхлопные газы электрокара

Сама хозяйка машины говорить с журналистами не хочет — по словам мам ложковских школьников, боится, что в следующий раз останется без лобового стекла. И глядя на видео, снятое соседями Анастасии, ее опасения легко понять. Записи авторы видео разослали по соседским чатам, и в Ложке немедленно начался второй акт разбирательств.

Как следует из предоставленных жителями переписок, Анастасия решила объяснить, что всех, кто попытается оставить автомобили вблизи ее квартиры, постигнет та же судьба. В распоряжение редакции НГС предоставили десятки скриншотов, в которых женщина собственноручно выкладывает фото исписанных гадостями машин. Тех, кто пытается ее урезонить или призвать к порядку, она осыпает бранью и обещает больше никогда не заниматься с их детьми рисованием.

— Она к каждому зашла в «личку» и начала писать гадости. Мне, к примеру, что я шлюха и силиконовая баба. «Свою полудохлую девку чтобы ты ко мне не водила», «свечку за упокой поставлю, чтобы ты сдохла, скотина» — и вот все в этом роде, — рассказывает еще одна жительница Ложка, мама второклассницы Кристина. — Я ответила, что я с этими сообщениями пойду в полицию.

Девушка не скрывалась

Мамы школьников забеспокоились, что в следующий раз приступ агрессии у педагога может случиться, когда рядом с ней будут ученики — младшеклассники и дошкольники.

— У нее везде конфликты. Ее соседи своих детей к ней на занятия не водят именно потому, что не раз становились свидетелями ее неадекватного поведения. На работе в здании школы у нее тоже конфликты, — говорит Ольга. — К ней домой неоднократно вызывали полицию, ПДН из-за ее собственных детей. Я точно не знаю, что у нее дома происходит, а слухи повторять не хочу, но полиция туда часто ездит. Когда в последний раз за ней приехала, она кричала на весь подъезд, что «эта шлюха наняла сутенеров, и меня убивают». Полностью была уверена, что в наручниках ее выводят сутенеры. И это видео она сама выкладывала в чат.

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Вопрос ложковские мамы начали решать официально: составили коллективное обращение на имя директора ДШИ Игоря Дементьева о том, что просят отстранить Анастасию Б. от работы, а в Ложок направить другого учителя. Подпись под обращением поставили 38 человек.

— Директор сказал на собрании нам, что он ее отстранит [от работы]. Мы не настаивали именно на увольнении, но от детей ее явно нужно изолировать, — говорит Кристина. — Директор на словах пообещал, что Анастасию Владимировну переведут на другую должность, не связанную с детьми. А потом я попросила письменный ответ на наше обращение и там было написано: ваша жалоба отклонена, так как увольнять ее нет оснований.

Кристина попыталась уточнить сжатую информацию — ведь именно увольнения педагога мамы как раз и не хотели, а про перевод на другую должность в ответе не было сказано ни слова. Но по словам женщины, это ни к чему не привело.

Версия Анастасии

И Кристина, и Ольга в один голос говорят: поселок настолько тихий и безопасный, что маленьких ребятишек здесь даже выпускают гулять без присмотра

Журналист НГС дозвонилась педагогу из Ложка, но из разговора (вернее, двух коротких разговоров) много информации вынести не удалось.

— Ну кто боятся [водить ко мне детей], пусть не приходят, — заявила Анастасия В. — В чем проблема? Педагогов много, кружков много — выбор огромный, мир весь. Зачем слухи пускать всякие? Это больные люди. Пусть лечатся. [По поводу машины] это тоже слухи. Это завистливые бабы, которые сидят дома, делать нефига, вот и придумывают.

Уточнить подробности конфликта в Детской школе искусств, в которой работает Анастасия Б., не удалось: трубку никто не взял.

Что происходит в Ложке

По данным правоохранителей, имя Анастасии Б. им и вправду знакомо. Но не более того.

— В органы внутренних дел Новосибирской области поступил ряд сообщений по факту возможных противоправных действий со стороны жительницы поселка Ложок Новосибирской области. При этом сообщаю Вам, что гражданка, указанная в Вашем запросе, на данный момент на профилактическом учете в органах внутренних дел не состоит и ранее не состояла, — ответили в полиции.

По данным источника НГС, ключевые слова в кратком ответе правоохранителей — «на данный момент».

— История, на самом деле, грустная. Человек нездоровый, сейчас ждем подтверждения диагноза. Детей у женщины уже забрали, — сообщил источник.

Последнее подтвердили несколько жителей Ложка, корреспондент НГС также направила запрос в Управление опеки и попечительства Новосибирского района с просьбой прокомментировать ситуацию.

Редакция также обратилась в Министерство образования Новосибирской области, чтобы узнать, известно ли чиновникам о конфликте в поселке, а заодно попытаться понять: как родителям изолировать детей от педагога, если они опасаются, что учитель не в себе, и может навредить им. Ведомство в установленный срок не ответило.

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ПО ТЕМЕ
Школьный конфликт Ложок Неадекватное поведение
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Комментарии
64
miss_ku-ku
1 сентября 2024, 11:51
На видео реакция героини явно не ординарная(нынче все на нервах), но вероятно довели соседи с авто. Видно же, что парковочные места размечены и есть, на минуточку, свободные. Так зачем ставить вдоль тротуара свою машинку, даже и электрокар? Возможно так и бензиновых коней ставят и прогревают часами. Очень понимаю реакцию героини, у нас тоже таких парковщиков-соседей гоняют, пока только словами(чаще матом). Но терпение имеет свойство заканчиваться и начинаются действия. О здоровье героини позаботятся соответствующие органы. А всем соседям с авто пожелание, парковаться по разметке, а не так, как захотелось.
Мон@шка60+
1 сентября 2024, 11:42
А разве педагоги этой школы искусств не проходят ежегодный медосмотр с психиатром?
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