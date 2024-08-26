Охранников новосибирской больницы отстранили от работы после дебоша — мужчины напали на посетительницу

Охранники работали в ЧОП ратнк Источник: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»











Охранников, которые агрессивно вели себя в гинекологической больнице №2, отстранили от работы. Об этом сообщили в группе больницы в соцсети «ВКонтакте». Вчера, 25 августа, в группе «Инцидент Новосибирск» опубликовали видео, на котором двое охранников напали на посетительницу.

В больнице пояснили, что охраной занимается ЧОП «Ратник», с которым был заключен договор.

— То есть охранники не являются сотрудниками больницы и подчиняются непосредственно руководителю ЧОП. Полномочиями по проведению медицинского освидетельствования охранников, заступающих на дежурство, больница не обладает. Контроль охранников во время работы не входит в обязанности медицинского персонала, — заявили в ГБУЗ НСО «Гинекологическая больница № 2».

В субботу сразу после происшествия дежурный врач сообщила о ситуации руководителю ЧОП. Он приехал к больнице и, по словам сотрудников учреждения, извинился перед посетителями. В гинекологической больнице заявили, что такая ситуация произошла впервые.

По данным Контур.Фокус, ЧОП «Ратник» был создан в 2013 году. Учредитель компании Дмитрий Грошев, а директор — Александр Косолапов. За 2023 год выручка компании была 117,9 миллионов рублей, а чистая прибыль — 11,6 миллионов рублей. В компании работают 87 человек. За все время существования ЧОП заключил госконтракты на 252,6 миллионов рублей.

Один из охранников на видео был одет в костюм ЧОП «Неоком — СБ». Директор компании Игорь Палезов заявил корреспонденту НГС, что его компания никогда не работала на территории гинекологической больницы и откуда у охранника их форма — не знают.

Жители Новосибирска сообщили о мужчине, который напал на подростков. Авторы видео утверждают, что нападавший был пьян.